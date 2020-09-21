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رياضة

عودته باتت مستحيلة.. تصرفات يوسف بلايلي تثير غضب الأهلي السعودي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:13 ص
بلايلي
بلايلي
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إسراء أشرف
أفاد تقرير صحفي سعودي اليوم، الإثنين،بأن إدارة النادي الأهلي السعودي، غاضبة للغاية من تصرفات الجزائري يوسف بلايلي مهاجم الفريق، مشيرًا إلى أن عودته إلى جدة، للانتظام في التدريبات مع زملائه، باتت مستحيلة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، فإن إدارة النادي الأهلي صرفت النظر عن اللاعب بعد مماطلته في العودة، على الرغم من توفير طائرة خاصة من أجل نقله من بلاده إلى مدينة جدة، في ظل تطبيق منع الطيران هناك، وتطبيق البروتوكول الطبي خاص بفيروس كورونا في السعودية والجزائر، بخصوص المغادرين والعائدين.

وأشارت إلى أن حفيظ بلايلي والد اللاعب ووكيل أعماله، أبلغ إدارة الأهلي بأن ابنه  يريد تأمين طائرة خاصة من أجل العودة إلى جدة، إلا أن إدارة الأهلي رفضت ما أسمته ابتزازًا بعد أن نمى إلى علمها بأن والده دخل في مفاوضات مباشرة مع النادي الأهلي المصري من أجل شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع الأهلي السعودي والمتبقي منها موسمان.

ووفرت إدارة أهلي جدة، طائرة خاصة قبل أكثر من شهر، لترتيب عودة اللاعب، إلا أنه تجاهل الموعد وتخلف عن رحلة العودة، على الرغم من صعوبة الترتيبات بالنسبة إلى الأهلي في ظل استمرار التنبيه والحذر من فيروس كورونا.

وكان بلايلي غادر مدينة جدة شهر مارس الماضي وحاولت إدارة النادي الأهلي أكثر من مرة إعادته وإرسال طائرة خاصة له ولكن اللاعب كان يتعذر، وفي الفترة الأخيرة ادعى أنه مريض ولا يستطيع العودة إلى السعودية.

وارتبط اسم يوسف بلايلي في الفترة الأخيرة، بالانتقال للدوري المصري الممتاز، عبر بوابة النادي الأهلي.

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