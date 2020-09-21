AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاوضات بانون مستمرة.. شوبير يصدم جمهور الأهلي بشأن يوسف بلايلي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
Advertisements
عمرو الحلواني
أكد الإعلامى أحمد شوبير أن مفاوضات الأهلى لضم الجزائري يوسف بلايلى نجم أهلى جدة السعودى أصبحت بعيدة فى الوقت الحالى .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "مفاوضات الأهلي مع الجزائري يوسف بلايلي تظل حتى هذه اللحظة بعيدة، وهناك استياء من جانب جهاز الكرة من التصريحات المستمرة لحفيظ بلايلي وكيل ووالد اللاعب".

وتابع "مفاوضات الأهلي مع المغربي بدر بانون لازالت مستمرة، والقلعة الحمراء لم تخرج لنفي ذلك".

وتحدث شوبير عن سياسة السويسري رينيه فايلر خلال الفترة المقبلة، قائلا "سيسعى لتجهيز البدلاء والناشئين والأقرب أن يتم الدفع بهذه العناصر في الشوط الثاني وليس في بداية اللقاء".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمات مستمرة ورحيل حتمي.. مدرب أهلي جدة يرفض استمرار يوسف البلايلي مع الفريق

ينتظر عرضا مناسبا.. أهلي جدة يوافق على رحيل يوسف البلايلي

عدلي القيعي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

وكيل يوسف البلايلي يكشف حقيقة مفاوضات النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز

شوبير يعلن مفاجأة بشأن أليو ديانج فى الأهلي وسر صعوبة صفقة البلايلى

الأهلي السعودي يعرقل انتقال يوسف بلايلي لصفوف الأهلي

ترشيحاتنا

الاسكان تمد ساعات العمل بالمدن الجديدة لتلقي طلبات التصالح

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

حدث ليلا..محمد إبراهيم يوقع لـ الأهلي 4 سنوات.. الجزيرة تعترف بإذاعة فيديو مفبرك.. ميتشو يكشف حقيقة توليه نادي الزمالك

الغيرة القاتلة... شاب يعذب خطيبته ويحطم وجهها لخروجها مع أصدقائها

تعرف على إم جي MG 5 السيارة الاقتصادية في السوق المصري.. صور

عودته باتت مستحيلة.. تصرفات يوسف بلايلي تثير غضب الأهلي السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على إم جي MG 5 السيارة الاقتصادية في السوق المصري.. صور

البط الشرشير.. أحد أنواع الطيور المصرح بصيدها.. شاهد

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية