AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية توريد القطارات الجديدة وتحديث الإشارات..صور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:14 م
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، هونج جين ووك  سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في عدد من مشروعات مترو  الأنفاق والسكك الحديدية الجاري تنفيذها وبحث التعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل والسكة الحديد.

في بداية اللقاء استعرض الوزير موقف المشروعات الجاري تنفيذها بين الجانبين مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الاقصر بطول 118 كم والممول من الجانب الكوري الجنوبي وحيث من المخطط تقديم العروض الفنية منتصف الشهر القادم من الشركات الكورية الجنوبية تمهيدًا  لبدء التنفيذ حيث أكد الوزير على أهمية هذا المشروع لزيادة معدلات السلامة والأمان على خط القاهرة /اسوان  ، كما تم استعراض مشروع تصنيع وتوريد عدد 32 قطارا مكيفا جديدا  لإستيعاب تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو ،  والذي يتم التعاون الاستثماري فيه بين الجانبين وحيث تم وصول اول قطارين من هذه الصفقة خلال الفترة الماضية وسيتوالى وصول باقي القطارات تباعًا وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه ، بالاضافة الى التعاون القائم في  مشروع توريد وصيانة 6 قطارات للخط الثاني للمترو والذي تم توقيع  عقود التوريد والصيانة مع شركة هيونداي روتيم الكورية بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ،  كما تم استعراض التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب ومنح الماجيستير ( وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA – الوكالة الكورية لدعم التجارة والإستثمار KOTRA ( مكتب التمثيل التجاري التابع لسفارة كوريا ) حيث أكد الوزير على أهمية التدريب لكافة العاملين بوزارة النقل باعتباره احد عوامل نجاح منظومة النقل في مصر .
واشار الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع الى ان وزارة النقل تهدف الى توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر من خلال إنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائى في شرق مدينة بورسعيد  بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنتاج الوحدات المتحركة الخاصة بالسكة الحديد والمترو والمونوريل والترام  وأن هذا المجال يمكن ان يكون مجالا للتعاون المثمر بين الجانب المصري والشركات الكورية الجنوبية على غرار ماقامت به الشركات الكورية الجنوبية ( سامسونج – LD ) في بني سويف.

وأضاف الوزير ان المناخ الاستثماري مناخ واعد وان هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل  يمكن للشركات الكوريةالدخول فيها مثل  مشروع تحديث نظم الإشارات والإتصالات علي خط الأقصر / السد العالي بطول 224 كم و مشروع  المحطة متعددة الأغراض ( حاويات وبضائع ) بميناء سفاجا  بالاضافة الى الفرص الاستمارية في مجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لانشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، لافتا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقًا لأسس علمية.
وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية توريد القطارات الجديدة وتحديث الإشارات..صور
وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية توريد القطارات الجديدة وتحديث الإشارات..صور
وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية توريد القطارات الجديدة وتحديث الإشارات..صور
وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية توريد القطارات الجديدة وتحديث الإشارات..صور
Advertisements

ترشيحاتنا

قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

أزارو وأجاي مطلوبين في أحد الأندية المصرية

في رجالة بترمرم.. صاحبة فيديو من حقك تتجوز 4 تثير ضجة جديدة.. فيديو

5 فئات تستحق تخفيض وقت العمل ساعة يوميا .. تعرف عليها

خارج السرب.. مناعة القطيع توصل السويد لبر الأمان.. تعرف على السبب

رغم الصفقات الجديدة للبلوز.. لماذا تغلب ليفربول على تشيلسي

AdvertisementS

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

بعد ضم طاهر محمد طاهر| شوبير: الأهلي حسم صفقتين أخريين من الدوري

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

مفاجأة سارة .. حسام حسن قريبا في قناة الأهلى

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

نائب رئيس بنك مصر لـ صدى البلد: وقف شهادات ابن مصر بعائد 15%

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

تطبق اليوم .. تعرف على الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن فيروس كورونا

ملابسات ضبط قواد الجيزة.. استغل زوجته في أعمال الدعارة مقابل 3 آلاف جنيه للساعة

قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

الطيران المدني الكويتي: الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية لم تتجاوز 15%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. هنا شيحة تبرز جمالها بهذه الإطلالة

مواصفات واسعار السيارة العائلية فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan.. صور

بلاش سخرية| دراسة تكشف عن سبب غير متوقع يصيب بالسكتة القلبية