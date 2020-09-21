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أخبار البلد

بعد نشر "صدى البلد".. حي طرة يزيل القمامة وينير ميدان المحطة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:49 م
تركيب الانارة
تركيب الانارة
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عبد العزيز جمال
قام حي طرة التابع لمحافظة القاهرة بشن حملة لنظافة وتجميل وإنارة ميدان محطة طرة البلد بعد نشر "صدى البلد" تحقيقا شاملا حول إهمال الحي للميدان وانتشار القمامة، وكان قد أكدوا سكان المنطقة لـ"صدى البلد" أن ميدان محطة مترو طرة البلد أصبح مقلبا كبيرا للقمامة رغم أنه وجهة طرة، إلا أن إهمال مسئولي الحي أدى إلى تراكم القمامة وانقطاع التيار الكهربائي عن الميدان، مما يجعله في ظلام كاحل عقب الغروب.

وأكدوا أن الميدان أصبح أيضا مرتعا للكلاب الضالة، وأضافوا: "الكلاب أصبحت أكثر من البني آدمين في المنطقة"، مطالبا بوضع صندوق للقمامة وإنارة الميدان والتخلص من الكلاب الضالة.


وكان موقع "صدى البلد " قام بعمل تقرير شامل حول المشكلات التي يتعرض لها حي طرة ،حيث يعاني أهالي حي طرة التابع لمحافظة القاهرة منطقة جنوب من الإهمال منذ سنوات، حيث انتشرت القمامة في شوارع المنطقة، كما أن ما يقرب من ٧٠٪؜ من طرق الحي غير ممهدة، مما يعوق حركة المواطنين خاصة كبار السن، بالإضافة إلى إهمال إنارة الطرق على الرغم من وجود" أعمدة" الإنارة، وتحتاج إلى تغيير لمبات فقط، كما أدى الإهمال إلى انتشار الكلاب الضالة في جميع مناطق الحي، كما يعاني أهالي الحي من عدم مستشفى عام يخدم ما يقرب من ٢٠٠ ألف نسمة بالرغم من وضع حجر الأساس للمستشفى منذ عام ٢٠١٤.
بعد نشر "صدى البلد".. حي طرة يزيل القمامة وينير ميدان المحطة
بعد نشر "صدى البلد".. حي طرة يزيل القمامة وينير ميدان المحطة
بعد نشر "صدى البلد".. حي طرة يزيل القمامة وينير ميدان المحطة
بعد نشر "صدى البلد".. حي طرة يزيل القمامة وينير ميدان المحطة
بعد نشر "صدى البلد".. حي طرة يزيل القمامة وينير ميدان المحطة
بعد نشر "صدى البلد".. حي طرة يزيل القمامة وينير ميدان المحطة
بعد نشر "صدى البلد".. حي طرة يزيل القمامة وينير ميدان المحطة
بعد نشر "صدى البلد".. حي طرة يزيل القمامة وينير ميدان المحطة
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