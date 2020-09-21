الانتهاء من استخراج كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ لـ 190 نائبا

أنهت لجنة تسجيل النواب الجدد بمجلس الشيوخ أعمالها لليوم الثاني على التوالي حيث بلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين الذين استخرجوا كارنيهات العضوية 190 نائبا من اصل ٢٠٠ نائب فازوا في الانتخابات الشيوخ منهم ١٠٠ قائمة و١٠٠ فردي.





ومن المنتظر فور صدور قرار الرئيس بتعيين مائة عضو بالمجلس وفقا للدستور، أن يتم تنظيم حفل استقبال لهم لاستخراج كارنيهات العضوية.



