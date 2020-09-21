رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد.. صور

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسى؛ للالتحاق بكلياتها ضمن طلاب المرحلتين "الأولى - الثانية - التحويلات" والمعهد الفنى للتمريض فى العام الجامعى 2021/2020.





ووجه رئيس الجامعة بتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبي، موجهًا بتعدد عيادات الكشف الطبي وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم وتقديم التسهيلات الممكنة لهم.

وقال، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تم إنشاء ملف صحى للطلاب الجدد طوال سنوات دراستهم فى الجامعة، مؤكدًا أهمية توقيع الكشف الطبى للطلاب لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم.





وقال الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم زيادة أيام الكشف الطبى كإجراء وقائي واحترازى حرصًا على سلامة الطلاب ومنعًا للتكدس، مشيرًا إلى تحويل أصحاب الأمراض المزمنة من الطلاب إلى اللجنة الطبية لتسجيل أسمائهم، ويتم إعداد بطاقة صحية لهم وتحرير تقرير طبى لكل حالة.





وأشار عبد العال، إلى استعداد مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، لافتًا إلى تطوير آليات توقيع الكشف الطبي للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب مشددًا على عدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الطبية ومنع تواجد أولياء أمور الطلاب لتجنب التزاحم داخل وخارج المستشفى.





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