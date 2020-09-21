AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد.. صور

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:00 م
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ الكشف الطبى
Advertisements
محمود زيدان
تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسى؛ للالتحاق بكلياتها ضمن طلاب المرحلتين "الأولى - الثانية - التحويلات" والمعهد الفنى للتمريض فى العام الجامعى 2021/2020.

ووجه رئيس الجامعة بتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبي، موجهًا بتعدد عيادات الكشف الطبي وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم وتقديم  التسهيلات الممكنة لهم.

وقال، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تم إنشاء ملف صحى للطلاب الجدد طوال سنوات دراستهم فى الجامعة، مؤكدًا أهمية توقيع الكشف الطبى للطلاب لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم.

وقال الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم زيادة أيام الكشف الطبى كإجراء وقائي واحترازى حرصًا على سلامة الطلاب ومنعًا للتكدس، مشيرًا إلى تحويل أصحاب الأمراض المزمنة من الطلاب إلى اللجنة الطبية لتسجيل أسمائهم، ويتم إعداد بطاقة صحية لهم وتحرير تقرير طبى لكل حالة.

وأشار عبد العال، إلى استعداد مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، لافتًا إلى تطوير آليات توقيع الكشف الطبي للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب مشددًا على عدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة الطبية ومنع تواجد أولياء أمور الطلاب لتجنب التزاحم داخل وخارج المستشفى.

اقرأ أيضًا: 
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد.. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد.. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد.. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشفى الطلبة بالجيزة يستقبل طلاب جامعة القاهرة الجدد لإجراء الكشف الطبي عليهم

20 سبتمبر.. بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ

للطلاب الجدد.. تعرف على إجراءات الكشف الطبي لكلية الهندسة جامعة القاهرة 2020

جامعة القاهرة في أسبوع: الطلاب الجدد يبدأون التسجيل إلكترونيًا للكشف الطبي .. مواصفات الورقة الامتحانية طبقا للمعايير العالمية .. مستشفي الطلبة تستقبل الطلاب لإجراء الكشف الطبي

معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة لإجراء تنسيق المرحلة الثالثة

بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ.. اليوم

ترشيحاتنا

صلاة العصر سرا أم جهرا.. هل مخالفة السنة فيها يبطل الصلاة؟

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

جواز عرفي أسبوع بـ21 ألف جنيه| تفاصيل ضبط شاب يتاجر بزوجته وأخريات في الدعارة

لامس أجزاء من جسدها.. حبس طبيب بمستشفى بني مزار هتك عرض مريضة

ملابسات ضبط قواد الجيزة.. استغل زوجته في أعمال الدعارة مقابل 3 آلاف جنيه للساعة

رسميا .. طرح سيارات ds 7 موديل 2021 في مصر.. صور

AdvertisementS

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

ماذا يحدث عند وضع صفار البيض على الشعر؟

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

بتكليف من الرئيس.. مدبولي: تنفيذ مشروع سكني متكامل الخدمات على غرار الأسمرات بعواصم المحافظات

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

بعد ضم طاهر محمد طاهر| شوبير: الأهلي حسم صفقتين أخريين من الدوري

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 50 مليون جنيه لتعظيم جودة المنتجات في الصعيد

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وسعر فولكس فاجن كادي volkswagen caddy في مصر.. صور

حتى يأتي اللقاح .. هل تطعيم الأنفلونزا الموسمية يقضي على كورونا أم لا؟

هؤلاء ممنوعون من اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا