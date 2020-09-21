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بين الناس

رئيس شركة مياه الشرب بالقناة ينتقد محطات الصرف الصحي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:33 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد
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ميرنا محمود
تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة صباح اليوم الاصطفاف لكافة معدات وسيارات الشركة للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والسيول والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى محافظة الإسماعيلية .


وأكد على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة ، وأن شركة مدن القناة بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي ، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الامطار داخل محافظات القناة ، ودراسة إنشاء شنايش جديدة فى بعض الأماكن غير المدعومة بها.


وذلك بالتنسيق مع محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الامطار، بالاضافة الى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة إلى توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل، بالاضافة الى توفير عدد من الطلمبات الكوباتا للدفع بها الى المناطق الساخنة ، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أوالأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.
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