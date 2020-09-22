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اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم.. الريال بــ4.09 جنيه

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:16 ص
ريال سعودى
ريال سعودى
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى، خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.94 جنيه للشراء و51.71 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.56 جنيه للشراء و41.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.83 جنيه للشراء و22.30 جنيه للبيع.
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