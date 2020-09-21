هدد الشرطة على الفيسبوك.. مقتل "لانشون" في تبادل لإطلاق النار مع قوات أمن المنوفية

أثار الذعر خلال الأيام الماضية وهدد الشرطة من خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحذرهم من مطاردته... محمد لاشين الشهير ب "لانشون" اسم ذاع صيته بقرية كفر هلال بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية خلال الفترة الماضية.





محمد لاشين الشهير ب" لانشون" تبادل الطلقات النارية منذ عدة أسابيع أثناء محاولة القبض عليه وفر هاربا ليخرج بعد ذلك بتهديد قوات الشرطة يحذرهم من محاولة القبض عليه.





فيما قامت قوات الشرطة اليوم بحملة أمنية للقبض عليه داخل قريته، إلا أن المتهم بادر القوات بإطلاق النار مما دعا قوات الشرطة للتعامل معه وأسفر ذلك عن مصرعه.



