AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

هدد الشرطة على الفيسبوك.. مقتل "لانشون" في تبادل لإطلاق النار مع قوات أمن المنوفية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:46 م
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
أثار الذعر خلال الأيام الماضية وهدد الشرطة من خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحذرهم من مطاردته... محمد لاشين الشهير ب "لانشون" اسم ذاع صيته بقرية كفر هلال بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية خلال الفترة الماضية. 

محمد لاشين الشهير ب" لانشون" تبادل الطلقات النارية منذ عدة أسابيع أثناء محاولة القبض عليه وفر هاربا ليخرج بعد ذلك بتهديد قوات الشرطة يحذرهم من محاولة القبض عليه. 

فيما قامت قوات الشرطة اليوم بحملة أمنية للقبض عليه داخل قريته، إلا أن المتهم بادر القوات بإطلاق النار مما دعا قوات الشرطة للتعامل معه وأسفر ذلك عن مصرعه. 

يذكر أن لانشون قد تم القبض عليه في قضايا مخدرات وسرقة وقضى سنوات في السجن. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على المتهم بإطلاق النار على المجند "شهيد العياط".. شاهد

الداخلية: مصرع عنصر إجرامي في مطاردة مع الشرطة في وادي أم قمر.. صور

ترشيحاتنا

سلبية نتيجة تحليل «الرابيد تيست» لـ لاعبي الزمالك

شكر الله سعيكم.. مروة ناجي: شكرا لكل من شاركنا حزننا

قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

بعد سبه الشعب المصري.. فريدة الشوباشي تفتح النار على الهارب محمد علي

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

AdvertisementS

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

ماذا يحدث عند وضع صفار البيض على الشعر؟

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

إطلاق منصة التعلم عن بُعد تجريبيا استعدادا للعام الدراسي الجديد .. فيديو

طالب بكلية الطب.. شاهد نجم مسرح مصر يفاجئ الجميع بدراسته

بتكليف من الرئيس.. مدبولي: تنفيذ مشروع سكني متكامل الخدمات على غرار الأسمرات بعواصم المحافظات

من فاتته صلاة العصر وأذن عليه المغرب.. يحرم من 6 نعم في الدنيا

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

أحمد موسى: الهارب محمد علي يسب المصريين | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات طبيعية.. وصفة هندية لتفتيح البشرة بعد التعرض للشمس

بعد 114 سنة من تشريح دماغها.. أوغست ديتر كلمة السر في اكتشاف الزهايمر

قريبا في مصر.. السيارة ايجل eagle ix5 .. صور