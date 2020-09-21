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رياضة

الشفاء الجيد هو المفتاح .. كريستيانو رونالدو يستعرض عضلاته من الجيم.. شاهد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:05 م
كريستيانوا
كريستيانوا
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ميرنا محمود
نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة جديدة  من إحدي صالات الجيم عبر حسابه بموقع "إنستجرام".


وظهر كريستيانو  وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة ، ونالت إعجاب متابعيه، وعلق عليها قائلا :  الشفاء الجيد هو المفتاح.


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وتُوج البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضى.


وتمكن كريستيانو رونالدو هذا الموسم من تسجيل 31 هدفًا في 33 مباراة شارك فيها بالكالتشيو، بينما قدم 6 تمريرات حاسمة.


وفي جميع المسابقات، شارك الدون البرتغالي في 46 مباراة، وسجل 37 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.


يذكر أن رونالدو غاب عن جوائز رابطة الدوري الإيطالي سواء كأفضل مهاجم أو أفضل لاعب، بعدما توج شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو، بجائزة أفضل مهاجم، وفاز باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب.
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A good recovery is the key! 💪🏽

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