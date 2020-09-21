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أخبار البلد

التأخير شهرا عن سداد الفاتورة.. 12 حالة تجيز لشركات الكهرباء رفع العداد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
هل يحق لشركات الكهرباء رفع العداد عن المشترك إذا لم يقم بسداد فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالفاتورة، سؤال يسأله المواطنون عند التأخير عن سداد الفاتورة، والإجابة مفادها أنها إحدى الحالات التى يتم فيها بالفعل رفع العداد الكهربائي ،فماهى الحالات الأخرى التى يتم فيها رفع العداد  وفصل التيار الكهربائي

ويستعرض "صدى البلد"، 12 حالة تجيز لشركات الكهرباء رفع العداد عن العميل ومنها:

1- في حالة تأخر المشترك عن سداد قیمة المطالبة خلال شهر من تاریخ الفاتورة

2- في حالة إمداد الغیر بالكهرباء الواردة للعميل دون وجه حق.

3- في حالة توصیل التيار المسجلة على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر الواردة بالعقد.

 4- الحصول على الكهرباء بشكل مباشر ومن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك

5- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك.
 
6- في حالة إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

7- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

8- في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات.

9- في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له.

10- في حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة.
 

11- في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

 
12- في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.
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