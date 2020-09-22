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أخبار العالم

لافروف يدعو الأمم المتحدة للتصدي لمحاولات إضعاف نظام الرقابة على الأسلحة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أ ش أ
دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأمم المتحدة للتصدي للمحاولات الرامية لإضعاف نظام الرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار من أجل الحفاظ على الاستقرار العالمي.

وقال لافروف -في كلمة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة- "يجب الاهتمام والتصدي للأخطار العابرة للحدود، بما فيها تلك المتعلقة بنقل مسلحين إرهابيين أجانب إلى مناطق النزاعات المسلحة، وكذلك التصدي لمخاطر الإرهاب الكيميائي والبيولوجي وضمان استخدام الفضاء للأغراض السلمية".

ودعا لافروف -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء- الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لنبذ الخلافات وتوحيد الجهود على أساس الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل للمصالح.
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