من أسوان.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة جذابة
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:38 م
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة بسيطة من أسوان.
وظهرت سلمى أبو ضيف
، ببالطو أسود وجيب باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة وأنيقة.
ولم تتكلف سلمى أبو ضيف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بإكسسوار للشعر لإكمال إطلالتها الجذابة.
ومن الناحية الجمالية وضعت سلمي أبو ضيف ميكب بالألوان الترابية والملائمة ببشرتها البرونزية واكتفت بأحمر شفاه باللون الروز.
واليكم صورة سلمى أبو ضيف: