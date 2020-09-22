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ديني

هل يشترط في العقيقة شاتان للذكر أم تجوز واحدة .. أمين الفتوى يجيب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:04 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السنة في العقيقة أن تكون شاتين للذكر وشاة للأنثى. 

وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز العقيقة للولد شاة واحدة نظرًا لضيق الحال؟»، أنه إذا كانت الظروف المادية للأسرة لا تسمح بذبخ شاتين عن الذكر، فيجوز عندئذ اللجوء إلى الحد الأدنى في العقيقة عن الولد وهو ذبح شاة واحدة. 

واختتم أن الأفضل فى العقيقة عن المولود هو ذبح شاة عن المولود الأنثى وشاتين عن الذكر؛ وإن اضطرّ لضيق الحال ذبح شاة واحدة عن الولد فلا حرج في ذلك". 

حكم ذبح عجل عن 3 بنات في العقيقة بدلا من ثلاثة خراف

أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز ذبح عجل واحد لعقيقة ثلاث بنات، إذا كان مستوفيا الشروط التي يجب توافرها في الذبيحة.

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «الأفضل شرعًا في عمل العقيقة لثلاث بنات: هل هو ذبح ثلاثة خراف أو ذبح عجل بما يوازي قيمة الذبائح الثلاث من باب أن الاستفادة منه ستكون أوفر لحمًا؟؟».

وأوضحت: «الأفضل في ذلك ما كان أكثر نفعًا وأوفر لحمًا، وإذا كان العجل الواحد قد استوفى شروط الأضحية، وكان أكثر نفعًا ولحمًا فهو أولى من الخراف الثلاثة».

ونوهت بأن يجوز أن يذبح الرجل عن الاثنين أو الثلاث في العقيقة عجلًا، شريطة أن يكون قد أتم سنتين، ويجري على العقيقة ما يجري على الأضحية من الأحكام، غير أن العقيقة لا يجوز فيها المشاركة.

تعريف العقيقة

هي الذبيحة التي تذبح للمولود في اليوم السابع من مولده والرابع عشر أو الواحد والعشرين وإذا خرج وقتها يجوز فعلها في أي وقت ولكن بعض العلماء رأوا أن الإسراع بـ العقيقة أفضل لما فيه من فضل كبير وشكر لله، ومن العلماء من قال إن العقيقة سنّة مؤكدة ومنهم من قال إنها مستحبة.

أفضل طريقة لعمل العقيقة

قالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على سؤال مواطن بشأن عمل عقيقة لثلاث بنات ويفاضل بين عجل أو ثلاثة خرفان، إن الأفضل ما كان أكثر نفعًا وأوفر لحمًا، وما دام العجل قد استوفى الشروط التي يجوز معها أن يضحى أو يعق به فهو أولى من الخرفان الثلاثة.

جاء ذلك ردا على سؤال "الأفضل شرعًا في عمل العقيقة لثلاث بنات: هل هو ذبح ثلاثة خراف أو ذبح عجل بما يوازي قيمة الذبائح الثلاث من باب أن الاستفادة منه ستكون أوفر لحمًا؟.

العقيقة أحكامها وضوابطها

أفاد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن العقيقة سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها حصل على الثواب ومن تركها فلا شيء عليه.

ونوه «ممدوح» خلال إجابته على أسئلة المواطنين الواردة إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية، أن العقيقة تكون بذبح شاة واحدة عن الصبي كحد أدنى واثنين كحد أقصى أي يجوز خروف أو خروفين، كما أن الأنثى شاة واحدة فقط كما يجوز الاشتراك في بقرة إذا كان لم يعق عن الأبناء نهائيًا فإذا كان لديك ثلاثة أبناء لم تعق عنهم فيجوز أن تدخل في بقرة بثلاثة أسهم عن الأبناء الثلاثة.

وتابع أمين الفتوى، أنه يجوز التوكيل في ذبح العقيقة فإذا كنت مسافرا خارج مصر وتريد أن توكل أخاك أو من تثق فيه بالذبح عنك وإطعام الأهل والفقراء فيجوز ذلك ولكن ستكون صدقة لأخواتك والفقراء ولكن لا تكون عقيقة.
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