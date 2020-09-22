بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور

سوزوكي سواس 2021 suzuki swace و التي ستطرح في اوروبا و هي تشبة نسخة تويوتا كورولا و لكنها تحمل شعار شركة سوزوكي . تحت شعار الاتحاد قوة اعلنت سوزوكي عن طرح السيارة و التي ستطرح في اوروبا و هي تشبة نسخةو لكنها تحمل شعار شركة سوزوكي .









ليست سوزوكي سواس 2021 suzuki swace هي الاولي من نوعها التي تأتي مشابهه لموديل اخر فتوجد نماذج أخرى مشابهة لهذه السيارة مؤخرًا، مثل سوزوكي أكروس التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي نسخة مطابقة لتويوتا راف فور الهجينة و لكنها تحمل شعار شركة سوزوكي. السيارة الاولي من نوعها التي تأتي مشابهه لموديل اخر





تأتي سوزوكي سواس 2021 suzuki swace بمحرك هايبرد 1800 سي سي و بقوة 122 حصان مدمج ببطارية 3.6 كيلو واط و السيارة الهجينة لا تطلق انبعاثات ضارة مثل السيارات البنزين فالسيارة سوزوكي سواس 2021 suzuki swace تطلق 99 جرام فقط لكل كيلومتر.



