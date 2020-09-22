بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور

تحت شعار الاتحاد قوة اعلنت سوزوكي عن طرح السيارة سوزوكي سواس 2021 suzuki swace و التي ستطرح في اوروبا و هي تشبة نسخة تويوتا كورولا و لكنها تحمل شعار شركة سوزوكي .
ليست سوزوكي سواس 2021 suzuki swace هي السيارة الاولي من نوعها التي تأتي مشابهه لموديل اخر فتوجد نماذج أخرى مشابهة لهذه السيارة مؤخرًا، مثل سوزوكي أكروس التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي نسخة مطابقة لتويوتا راف فور الهجينة و لكنها تحمل شعار شركة سوزوكي.
تأتي سوزوكي سواس 2021 suzuki swace بمحرك هايبرد 1800 سي سي و بقوة 122 حصان مدمج ببطارية 3.6 كيلو واط و السيارة الهجينة لا تطلق انبعاثات ضارة مثل السيارات البنزين فالسيارة سوزوكي سواس 2021 suzuki swace تطلق 99 جرام فقط لكل كيلومتر.
سيتك طرح السيارة سوزوكي سواس 2021 suzuki swace في اوروبا بشكل رسمي العام القادم 2021 و يذكر ان سوزوكي طرحت مؤخرا ارخص سيارة suv في مصر و هي السيارة سوزوكي اسبريسو بسعر 145.000 جنيه .