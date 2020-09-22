AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:00 م
سوزوكي سواس 2021
سوزوكي سواس 2021
Advertisements
اشرف عطية
تحت شعار الاتحاد قوة اعلنت سوزوكي عن طرح السيارة سوزوكي سواس 2021 suzuki swace و التي ستطرح في اوروبا و هي تشبة نسخة تويوتا كورولا و لكنها تحمل شعار شركة سوزوكي . 


ليست سوزوكي سواس 2021 suzuki swace هي السيارة الاولي من نوعها التي تأتي مشابهه لموديل اخر فتوجد نماذج أخرى مشابهة لهذه السيارة مؤخرًا، مثل سوزوكي أكروس التي تم الإعلان عنها مؤخرا  وهي نسخة مطابقة لتويوتا راف فور الهجينة  و لكنها تحمل شعار شركة سوزوكي.

تأتي سوزوكي سواس 2021 suzuki swace بمحرك هايبرد 1800 سي سي و بقوة 122 حصان مدمج ببطارية 3.6 كيلو واط و السيارة الهجينة لا تطلق انبعاثات ضارة مثل السيارات البنزين فالسيارة  سوزوكي سواس 2021 suzuki swace  تطلق 99 جرام فقط لكل كيلومتر.

سيتك طرح السيارة سوزوكي سواس 2021 suzuki swace في اوروبا بشكل رسمي العام القادم 2021 و يذكر ان سوزوكي طرحت مؤخرا ارخص سيارة suv في مصر و هي السيارة سوزوكي اسبريسو بسعر 145.000 جنيه . 
بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور
بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور
بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور
بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور
بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات أرخص سيارة كروس أوفر في مصر.. صور

ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات

مواصفات واسعار تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 في مصر|شاهد

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. أسعار ومواصفات

بنسخ هايبرد وبنزين.. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 الجديدة..فيديو

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. انفجار قوي يهز لبنان.. الأهلي ينهي صفقة محمد إبراهيم.. ترامب يدعو لمحاسبة الصين

لو بروجريس الفرنسية: حكم بحبس ناصر الخليفي 28 شهرًا بسبب "بي إن سبورتس".. تفاصيل

رسميا.. حذف أغنية قلبي ارتاح لمحمد الشرنوبي من يوتيوب

هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون إذنه؟

موقف إنساني.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريض سرطان يصارع الموت.. شاهد

قصة ظهور كورونا في مدرسة ران الألمانية بمدينة نصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 دقيقة متعة.. جولة في متحف السعادة بالرياض

بعد طرحها أرخص سيارة suv في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لتطلق سوزوكي سواس 2021.. صور

من التنمر لـ موسوعة جينيس.. أمريكية عاشت بـ الكورسيه وتسجل أصغر خصر في العالم