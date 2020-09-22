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رياضة

الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» ببطولة كأس مصر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:39 م
الخطيب يهنىء لاعبات
الخطيب يهنىء لاعبات الأهلى
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محمد سمير
حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، وبرفقته العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، ورؤوف ‏عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، على الحضور مساء اليوم إلى صالة نادي الشرقية للدخان، ومؤازرة ‏الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» أمام الصيد، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، التي ‏انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة، ليتوج الفريق باللقب ويجمع بين الثنائية هذا الموسم ‏‏«دوري وكأس».‏


ووجه الخطيب التهنئة للفريق بعد التتويج بالبطولة، وأشاد بالأداء المميز والانضباط ‏الفني والسلوكي، والجهد الذي بذله الجهاز الفني واللاعبات في كل المباريات.‎ ‎


وأكد رئيس النادي أن الجمع بين بطولتي الدوري والكأس يُحمِّل اللاعبات والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة، في المرحلة القادمة، للاستمرار في التتويج بالبطولات، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز كبير، مؤكدًا ثقته في إخلاص «سيدات الطائرة» وجهازه الفني وكل عناصر المنظومة، ‏وقدرة الفريق على الاستمرار في الطريق الصحيح الذي تعود عليه الأهلي وجماهيره.‏
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