الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» ببطولة كأس مصر

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، وبرفقته العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، ورؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، على الحضور مساء اليوم إلى صالة نادي الشرقية للدخان، ومؤازرة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» أمام الصيد، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة، ليتوج الفريق باللقب ويجمع بين الثنائية هذا الموسم «دوري وكأس».
ووجه الخطيب التهنئة للفريق بعد التتويج بالبطولة، وأشاد بالأداء المميز والانضباط الفني والسلوكي، والجهد الذي بذله الجهاز الفني واللاعبات في كل المباريات.
وأكد رئيس النادي أن الجمع بين بطولتي الدوري والكأس يُحمِّل اللاعبات والجهاز الفني مسئولية كبيرة، في المرحلة القادمة، للاستمرار في التتويج بالبطولات، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف وتركيز كبير، مؤكدًا ثقته في إخلاص «سيدات الطائرة» وجهازه الفني وكل عناصر المنظومة، وقدرة الفريق على الاستمرار في الطريق الصحيح الذي تعود عليه الأهلي وجماهيره.