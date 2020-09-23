دليلك لاختيار قماش الستارة المناسب لمنزلك

بما أن جمال العروس لا يكتمل بدون الطرحة ، فإن أناقة المنزل لا تكتمل بدون ستائر مناسبة ، ودائما ما تهتم ربات البيوت بتغيير أي قطعة من المنزل حتى لو كانت صغيرة جدا.

كشف موقع fashion ،عن أفضل دليل لاختيار قماش الستارة المناسب لمنزلك

كيفية اختيار الستائر:

تعرف على أسلوبك المفضل سواء كان حديثًا أو فولاذي لتحديد تصميم الأثاث والسجاد والتصميم العام للمساحة. يمكنك البحث عن تصميمات في المجلات أو الإنترنت.

اختر دهانات الجدران وألوان الأثاث أولًا قبل اختيار لون الستائر.

اختر قماش الستارة بعناية ، والذي يجب أن يكون مناسبًا للطراز الذي اخترته والذي يجب أن يكون سهل التنظيف أيضًا ولا يتأثر بأشعة الشمس.

إذا كانت لديك مساحة واسعة ، يمكنك استخدام مجموعة كبيرة من الألوان والأقمشة ، ولكن إذا كانت ضيقة ذات سقف منخفض ، فاستخدم الألوان الفاتحة والأقمشة البسيطة لإضافة مظهر واسع للمساحة. استخدم أرخص الأقمشة والأخف وزنا لغرف النوم والمراحيض والمطابخ وتأكد من أنها مقاومة للحريق في المطابخ والمراحيض.

خذ فكرة عامة عما هو متوفر في السوق والأسعار قبل الشراء الفعلي لأن الأسعار تختلف من متجر لآخر حتى بنفس الجودة.

لا يجب أن تقتصر على شراء القماش وتصميمه من نفس المتجر لأن سعره قد يكون رخيصًا ولكن القص والتصميم باهظ الثمن في متجر واحد والعكس صحيح.

حدد ميزانيتك ، وخذ أبعاد النوافذ والشرفات الخاصة بك ، واذكر الأنماط التي تحتاجها.

كيف تقيس كمية الستائر؟

حساب الكمية المطلوبة من القماش للستائر:

ارسم شكل النمط الذي اخترته من مجلة أو كتالوج ، وخذ أبعاد النوافذ ، وأضف 25 سم من كل جانب ، بحيث تأخذ الستارة الشكل الصحيح. حدد ارتفاع وطول القماش في حالة الستائر ذات النمط المنحني.



أنواع أقمشة الستائر:

الشيفون: وهو قماش شفاف بألوان مختلفة يستخدم منفردًا أو فوق التعتيم وعادة ما يستخدم في الطرز الحديثة.

الأورجانزا: قطعة قماش قديمة وقيمة وباهظة الثمن.

المخمل: قماش سميك وأنيق مقاوم للغبار وسهل التنظيف.

الحرير: قطعة قماش ناعمة تتطلب عناية خاصة.

الساتان: يعطي انعكاسًا للضوء ويعتبر عمليًا جدًا.

القطيفة: قماش سميك وناعم يضفي أناقة على المساحة وعادة ما يكون أنيقًا.

الفوال: قماش خفيف وناعم.

التفتة: مصنوعة من الحرير وتعكس الضوء مما يعطي المساحة أناقة الحرير.

القطن والكتان: أقمشة مناسبة للمطابخ والحمامات وسهلة الغسل.

التعتيم: طبقة من القماش شبيهة بالتي تستخدم تحت القماش الخفيف لتمنع اختراق ضوء النهار في الصباح الباكر وتزيد من الخصوصية ولا تؤثر على جمال الستارة.



الأنماط الحديثة للستائر:

بالنسبة للألوان الجريئة أو الرملية ، سواء كانت الأقمشة بسيطة مع مطبوعات كبيرة بألوان جريئة مختلفة. كان من الشائع أيضًا استخدام قماش الستارة للتنجيد أو الوسائد ، ولكن في النهاية ، يجب عليك اختيار ما هو مناسب لك وليس ما تم تحديده حسب الموضة أو الأنماط.