AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ديكورات ستائر 2020 تحول منزلك لتحفة فنية.. صور

الخميس 19/مارس/2020 - 03:03 م
ستاير
ستاير
Advertisements
لمياء الياسين

ديكورات ستائر 2020 وأحدث تصميمات الستائر هو ما تبحث عنه الكثير من السيدات وتكمل  الستائر الديكور وتزين منزلك خاصة إذا كانت ألوانًا جميلة ومتناسقة مع المنزل وتختلف اقمشة ستائر في الأسواق حسب الموديلات والغرض منها ويطغى الستايل التركى.

تعد الديكورات التركية هي الأكثر انتشارا الفترة الاخيرة فى ديكورات ستائر 2020  فلم  يقتصر  الديكور التركي علي الاثاث فقط  لكن كان الأكثر إقبالا من قبل الكثير من العرائس هو اختيار الستايل التركى فى ديكورات ستائر
2020.

ويمكنك من خلال ديكورات ستائر 2020  لإضفاء لمسة جمالية للغرفة بجانب تنسيق قطع الديكور معها.

تجدد الستائر دائما كل عام بأشكال وخامات مختلفة وموديلات مختلفة باختلاف المنازل والديكورات فهناك ستائر من الدانتيل ، والقطن ، والنايلون، والحرير. 

يعد أبرز ما تعتمد عليه ديكورات ستائر أمريكية هو أنه كلما كان الستار أو الأقمشة أطول ، كان المظهر أكثر إبداعًا وتكريمًا وشكلًا رسميًا.

  • ففي الغرف الرسمية أو الأنيقة ، يجب أن تلمس الستائر الأرضية فقط.

تعد ديكورات ستائر غرف النوم  من مكملات الديكور وتساعد على الشعور بالاسترخاء والدفء، بالإضافة إلى تميز ستائر غرف النوم فى التحكم بكمية الضوء التى تدخل الغرفة وتزيد من الإحساس بالخصوصية؛ لذلك يجب مراعاة كل هذه الأشياء عند اختيار الستائر.

إليك أبرز ديكورات ستائر 2020 أختارى منها ما يناسبك
ديكورات ستائر 2020 تحول منزلك لتحفة فنية.. صور
ديكورات ستائر 2020 تحول منزلك لتحفة فنية.. صور
ديكورات ستائر 2020 تحول منزلك لتحفة فنية.. صور
ديكورات ستائر 2020 تحول منزلك لتحفة فنية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ تكلفة بسيطة.. أسهل الطرق لتغيير ديكور المنزل.. صور

أقمشة ستائر.. ضد الحريق ومناسبة للمطابخ

ديكورات غرف نوم.. حديثة وناعمة للبنات

أقمشة ستائر مطبخ.. رقم 3 مثالية

مطابخ أمريكية صغيرة.. 10 نصائح للعروس قبل اختيار المطبخ

ديكورات ستائر 2020 بتصميمات تركية وأمريكية

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الخميس 19-3-2020

هل يضرب زلزال عنيف هذه المناطق اليوم؟ البحوث الفلكية ترد

كورونا يصل قناة مصر التعليمية .. شاهد تحذيرات جديدة للطلاب في برنامج "مدرسة على الهواء"

وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر مارس.. تفاصيل

شروط إنبي للتعاقد مع صالح جمعة بعد تجميده في الأهلي

شاهد.. رموز غريبة ضخمة ظهرت في روسيا

AdvertisementS

6 أماكن مستثناة من قرار الحكومة بالإغلاق من 7 مساءً لـ 6 صباحا.. تعرف عليها

كورونا سينتهي تمامًا.. علماء روس ينجحون في كشف جينات الفيروس لإنتاج لقاح

الحكومة: استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات في موعدها

هاشتاج إلغاء الترم الثاني يسيطر على تويتر.. ووزير التعليم: سأعلن أخبارا مطمئنة مساء اليوم

مصر للطيران تعلن إقلاع آخر رحلة دولية من مطار القاهرة قبل وقف الطيران

آخرها حظر التجول.. القوات المسلحة تناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.. فيديو

اعمل خادمة في البيوت.. زوجة قصي خولي تفتح النار عليه

مرتضى هيضربه بالنار.. شيكابالا يهاجم اتحاد الكرة بسبب عقوبة مباراة السوبر

بسبب معاملته.. سحب ملف التجديد لرباعي كبار الأهلي من سيد عبد الحفيظ

هل سيتم إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.. الحكومة ترد

الوضع خطير جدا.. فتاة بريطانية تكشف أعراض كورونا من داخل الحجر الصحي.. فيديو

القوات المسلحة تقوم بتطهير وتعقيم مجلسي الوزراء والنواب لمجابهة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاشات بلا رحلات.. وصالات بلا ركاب.. شاهد مطار القاهرة بعد تعليق الطيران

تعقيم محل إقامة العامل الهندي المصاب بفيروس كورونا في بورسعيد

27 صورة ترصد خضوع الحكومة لاختبارات كورونا قبل اجتماعها