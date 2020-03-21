أقمشة ستائر ضد الحريق.. تعرف على نوعين أيهما أفضل

تختلف مسميات أقمشة الستائر ضد الحريق في الأسواق حسب الموديلات والغرض منها، حيث إن الستائر جزء لا يتجزأ من ديكور المنزل، لأنها تحدد وتظهر أثاث البيت، وهناك نوعان من أقمشة ستائر ضد الحريق والتي لها تصميمها المختلف والمظهر الجمالي الذي تبرزه، حيث إنها تختلف في اختيارها ما بين المودرن والكلاسيك لكي يتماشى مع الأثاث.. ونستعرض هنا أفضل أقمشة ستائر ضد الحريق:
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أقمشة ستائر ضد الحريق:
1- ستائر الشرائح :
وهي أقمشة سائر ضد الحريق مصنوعة من الفتيل والخشب والمعدن، وهي عبارة عن شرائح يتم فردها وثنيها على النوافذ، ويمكن لهذا النوع من الأقمشة أن يكون ضد الحرائق.
2- ستائر قصيرة:
ويمكن لهذا النوع أن يكون آمن تماما عند حدوث حريق، حيث إن الستائر القصيرة أحد أنواع ستائر ضد الحريق، ويمكن أن يتم رفعها إلى الأعلى والأسفل عبر خيط رفيع من الجانبين.
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أقمشة ستائر ضد الحريق:
1- ستائر الشرائح :
وهي أقمشة سائر ضد الحريق مصنوعة من الفتيل والخشب والمعدن، وهي عبارة عن شرائح يتم فردها وثنيها على النوافذ، ويمكن لهذا النوع من الأقمشة أن يكون ضد الحرائق.
2- ستائر قصيرة:
ويمكن لهذا النوع أن يكون آمن تماما عند حدوث حريق، حيث إن الستائر القصيرة أحد أنواع ستائر ضد الحريق، ويمكن أن يتم رفعها إلى الأعلى والأسفل عبر خيط رفيع من الجانبين.