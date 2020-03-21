أقمشة ستائر ضد الحريق.. تعرف على نوعين أيهما أفضل

تختلف مسميات

في الأسواق حسب الموديلات والغرض منها، حيث إن الستائر جزء لا يتجزأ من

المنزل، لأنها تحدد وتظهر أثاث البيت

، وهناك نوعان من أ قمشة ستائر ضد الحريق والتي لها تصميمها المختلف والمظهر الجمالي الذي تبرزه، حيث إنها تختلف في اختيارها ما بين

المودرن والكلاسيك لكي يتماشى

مع الأثاث.. ونستعرض هنا

أفضل

أقمشة ستائر ضد الحريق :

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أقمشة ستائر ضد الحريق: