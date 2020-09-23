عبر الأجواء السعودية.. وصول وفد إسرائيلي إلى البحرين لصياغة اتفاق السلام

أفادت هيئة البت الإسرائيلية "مكان"، بوصول وفد إسرائيلي إلى البحرين اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات لصياغة اتفاق السلام بين المنامة وتل أبيب، بعد توقيع إعلان تأييد السلام في واشنطن.





وتأتي هذه الزيارة عقب المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.



