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أخبار العالم

عبر الأجواء السعودية.. وصول وفد إسرائيلي إلى البحرين لصياغة اتفاق السلام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:24 م
أول رحلة إسرائيلية
أول رحلة إسرائيلية إلى البحرين
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شيماء مصطفى
أفادت هيئة البت الإسرائيلية "مكان"، بوصول وفد إسرائيلي إلى البحرين اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات لصياغة اتفاق السلام بين المنامة وتل أبيب، بعد توقيع إعلان تأييد السلام في واشنطن.

وتأتي هذه الزيارة عقب المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وكان وفد إسرائيلي رفيع المستوى توجه، صباح اليوم إلى البحرين، وذلك في أول رحلة جوية مباشرة عبر الأجواء السعودية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه "ولأول مرة استخدمت طائرة تابعة لشركة (يسرائير) المجال الجوي السعودي في رحلة إلى البحرين، وأقلت الطائرة شخصيات رسمية إسرائيلية في طريقها إلى المنامة لإجراء محادثات".

ويضم الوفد مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة الإسرائيلية برئاسة المدير العام لديوان رئاسة الوزراء رونين بيرتس ومدير عام وزارة الخارجية ألون أوشفيز، ومسؤولين كبار من مجلس الأمن القومي وديوان رئاسة الوزراء وبعض الوزارات الأخرى.

يذكر أن إسرائيل قد وقعت رسميا، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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