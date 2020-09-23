سفارة فلسطين بمصر: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الأحد حتى الثلاثاء

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين ، وذلك لمدة ثلاثة أيام بدءًا من يوم الأحد المقبل 27 سبتمبر الجاري حتى الثلاثاء 29.





وتلقت السفارة عناية المواطنين المسافرين القادمين إلى مصر من قطاع غزة أو من دول أخرى ومتوجهين إلى قطاع غزة، أنه يتوجب عليهم حيازة وثيقة شهادة اختبار فيروس كوفيد 19 – كورونا (PCR) حديثة لم يمرّ على إصدارها أكثر من 72 ساعة، وستقوم السفارة بإصدار إعلان لاحق بكافة التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالحجز والتنقل .



