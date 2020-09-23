سواريز يغادر برشلونة بالدموع.. فيديو

أقترب الأوروجواياني لويس سواريز، نجم برشلونة الإسباني، من الرحيل رسميًا عن أسوار كامب نو، هذا الصيف.
والتقطت الكاميرات، لويس سواريز أثناء خروجه من المدينة الرياضية صباح اليوم، بالدموع، بعد أن ودع زملاءه في برشلونة.
وبات سواريز قريبًا جدًا من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، بعد أن توصل برشلونة والأتليتي، لاتفاق مبدئي، في الساعات الماضية، بشأن انتقاله إلى الروخيبلانكوس.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد سواريز مع برشلونة في الصيف المقبل، لكنه قد يرحل هذا الصيف، لعدم حاجة الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق إليه.
🚨 IMAGEN #Golazo 🚨— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) September 23, 2020
⚠️ @LuisSuarez9 se EMOCIONA a su salida de la ciudad deportiva del @FCBarcelona_es
💣 Todas las imágenes a las 14h en @Gol pic.twitter.com/jDANCvZRiG