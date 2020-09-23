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رياضة

تفاصيل انتقال سواريز من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:36 ص
سواريز
سواريز
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محمد سمير
ينتظر مسئولو برشلونة معرفة القرار النهائي للأوروجوائي لويس سواريز بشأن مستقبله هذا الموسم.

وينتهي عقد سواريز مع برشلونة في الصيف المقبل، لكن المدرب رونالد كومان لا يرغب في استمراره مع الفريق.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن محامي سواريز توصل لاتفاق مبدئي مع برشلونة على رحيل اللاعب إلى أتلتيكو مدريد مجانًا.

وأشارت إلى أن البارسا سيدفع جزء من راتب سواريز في الموسم الحالي، لجعل اللاعب يتقاضى نفس الأموال التي كان يحصل عليها من برشلونة.

وفي المقابل، سيحصل برشلونة على متغيرات بقيمة 4 ملايين يورو من أتلتيكو، إذا نجح الأخير في الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في النسختين المقبلتين من البطولة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة ينتظر معرفة قرار سواريز النهائي بشأن هذا الاتفاق، بالإضافة إلى الراتب الذي ينوي أتلتيكو منحه للنجم الأوروجوائي.

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن سواريز لديه اتفاق مع أتلتيكو حول الراتب، لكن الأمر كان يتعلق بانتقاله مجانًا ودون متغيرات إلى الروخيبلانكوس، لذا سيتم تحديد الراتب مجددًا وفقًا للسيناريو الجديد.

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