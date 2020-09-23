تحصين 8977 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ببنى سويف





تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع،والتي بدأت السبت الماضي وتستمر على مدار شهر،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.





وكشف التقرير اليومي،الذي أعده الدكتور طارق الوكيل مدير عام مديرية الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها، ،بلغ 8977 رأس بواقع 7950 رأس من الأبقار و1013من الجاموس و14 من الأغنام، وذلك بعد مرور 4 أيام على انطلاق الحملة القومية ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة .





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ولفت المحافظ إلى تكليفااته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولى قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية .





فيما أضاف طارق الوكيل مدير الطب البيطري أنه، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية،وتستهدف ما يقرب من 200 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل،لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية ، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .







