تخفيض 25% لـ متر التصالح بمخالفات البناء في شمال سيناء

كما تم تكليف المختصين بمركز الخدمة بعمل اللازم من اجل راحة الأهالي وقضاء مصالحهم بعيدا عن الروتين، وتسوية الاوضاع لهم وتحديد المبالغ حسب المساحة والموقع الجغرافي لنطاق المنزل والحي التابع له.اقرأ أيضا: