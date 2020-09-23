تخفيض 25% لـ متر التصالح بمخالفات البناء في شمال سيناء

أصدر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، قرار بتخفيض نسبة ٢٥% من قيمة سعر المتر المسطح للمباني مقابل التصالح في مخالفات البناء ، بالاضافه الى قرار سابق للمحافظ رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٠م
واصبح أجمالى ما تم تخفيضه نسبه (٥٠%) من قيمة سعر المتر المسطح للمبانى المخالفة على ألا يقل قيمة سعر المتر عن (٥٠ ج) ويستمر العمل بالتخفيض للطلبات المقدمة للتصالح حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ سنة ٢٠٢٠م .
كما تقرر استمرار تقدير سعر المتر المسطح للمبانى المخالفه مقابل التصالح للمساحات (١٠٠م) فأقل بواقع مبلغ (٥٠ جنيه ) لجميع المناطق بمراكز المحافظة الستة .
وأهاب اللواء ماجد أحمد رئيس مدينة العريش بالمواطنين سرعة التقدم لقانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للذين قاموا بالبناء على أملاك الدولة قبل انتهاء العمل بالقانون فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م
ويكون التعامل من خلال المركز التكنولوجى بديوان عام المجلس والمركز يعمل جميع ايام الاسبوع بما فيها ايام الجمعة والسبت.
كما تم تكليف المختصين بمركز الخدمة بعمل اللازم من اجل راحة الأهالي وقضاء مصالحهم بعيدا عن الروتين، وتسوية الاوضاع لهم وتحديد المبالغ حسب المساحة والموقع الجغرافي لنطاق المنزل والحي التابع له.
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واصبح أجمالى ما تم تخفيضه نسبه (٥٠%) من قيمة سعر المتر المسطح للمبانى المخالفة على ألا يقل قيمة سعر المتر عن (٥٠ ج) ويستمر العمل بالتخفيض للطلبات المقدمة للتصالح حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ سنة ٢٠٢٠م .
كما تقرر استمرار تقدير سعر المتر المسطح للمبانى المخالفه مقابل التصالح للمساحات (١٠٠م) فأقل بواقع مبلغ (٥٠ جنيه ) لجميع المناطق بمراكز المحافظة الستة .
وأهاب اللواء ماجد أحمد رئيس مدينة العريش بالمواطنين سرعة التقدم لقانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للذين قاموا بالبناء على أملاك الدولة قبل انتهاء العمل بالقانون فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م
ويكون التعامل من خلال المركز التكنولوجى بديوان عام المجلس والمركز يعمل جميع ايام الاسبوع بما فيها ايام الجمعة والسبت.
كما تم تكليف المختصين بمركز الخدمة بعمل اللازم من اجل راحة الأهالي وقضاء مصالحهم بعيدا عن الروتين، وتسوية الاوضاع لهم وتحديد المبالغ حسب المساحة والموقع الجغرافي لنطاق المنزل والحي التابع له.
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