مفاجأة.. أحمد فلوكس يعود لزوجته | شاهد أول صورة لهما

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .





"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

في مفاجأة كبيرة عاد الفنان أحمد فلوكس لزوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" بعد سنوات طويلة من الانفصال.وينشر "صدى البلد" أول صور للفنان أحمد فلوكس مع زوجته الأولى بعد العودة لاستئناف حياتهما الزوجية مجددا.كان أحمد فلوكس قد انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما بعد قصة حب طويلة، استمرت لأكثر من 15 سنة، ظلت خلالها الزوجة صديقة وفية لزوجها السابق، ودائما ما كانت تقف معه وتسانده في كل خطواته.ورغم إقامة الزوجة خارج مصر، كان "فلوكس" على اتصال دائم بها، وبابنهما، قبل أن يعودا إلى مصر لاستئناف حياتهم الأسرية معا.يذكر أن أحمد فلوكس اتجه مؤخرا لعالم الغناء، كما أسس شركة إنتاج خاصة من المنتظر أن تظهر باكورة أعمالها الفنية قريبا.