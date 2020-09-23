مفاجأة.. أحمد فلوكس يعود لزوجته | شاهد أول صورة لهما

في مفاجأة كبيرة عاد الفنان أحمد فلوكس لزوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" بعد سنوات طويلة من الانفصال.
وينشر "صدى البلد" أول صور للفنان أحمد فلوكس مع زوجته الأولى بعد العودة لاستئناف حياتهما الزوجية مجددا.
كان أحمد فلوكس قد انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما بعد قصة حب طويلة، استمرت لأكثر من 15 سنة، ظلت خلالها الزوجة صديقة وفية لزوجها السابق، ودائما ما كانت تقف معه وتسانده في كل خطواته.
ورغم إقامة الزوجة خارج مصر، كان "فلوكس" على اتصال دائم بها، وبابنهما، قبل أن يعودا إلى مصر لاستئناف حياتهم الأسرية معا.
يذكر أن أحمد فلوكس اتجه مؤخرا لعالم الغناء، كما أسس شركة إنتاج خاصة من المنتظر أن تظهر باكورة أعمالها الفنية قريبا.
وينشر "صدى البلد" أول صور للفنان أحمد فلوكس مع زوجته الأولى بعد العودة لاستئناف حياتهما الزوجية مجددا.
كان أحمد فلوكس قد انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما بعد قصة حب طويلة، استمرت لأكثر من 15 سنة، ظلت خلالها الزوجة صديقة وفية لزوجها السابق، ودائما ما كانت تقف معه وتسانده في كل خطواته.
ورغم إقامة الزوجة خارج مصر، كان "فلوكس" على اتصال دائم بها، وبابنهما، قبل أن يعودا إلى مصر لاستئناف حياتهم الأسرية معا.
يذكر أن أحمد فلوكس اتجه مؤخرا لعالم الغناء، كما أسس شركة إنتاج خاصة من المنتظر أن تظهر باكورة أعمالها الفنية قريبا.