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رياضة

شاهد.. الخطيب يؤازر رجال طائرة الأهلي أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:26 م
صدى البلد
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محمد سمير
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي علي التواجد فى مباراة الأهلي و طلائع الجيش التي تجمع بين الفريقين فى اطار نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال . 

ويتقدم فريق رجال الاهلي  بنتيجة ١-٠ بعد فوزه فى الشوط الاول بنتيجة ٢٥-١٧ ، ويسعى فريق رجال طائرة الأهلي للتتويج بلقب بطولة الكأس على حساب الطلائع من اجل التتويج بالثلاثية هذا الموسم .

ويخوض  الأهلي المبارة بطموحات كبيرة في  تحقيق الفوز والتتويج باللقب بعدما تخطى عقبة الزمالك في الدور نصف النهائي  للبطولة بثلاثة أشواط دون مقابل.
وكان فريق الطائرة رجال بالأهلي قد نجح في تحقيق لقب البطولة العربية ولقب بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، ويسعى إلى التتويج بلقب بطولة الكأس لتحقيق الثلاثية  ومواصلة مسيرة البطولات.

يذكر أن فريق طائرة سيدات الأهلي تمكن من الفوز بالدورى والكأس على حساب فريق الصيد
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