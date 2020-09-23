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الديهي عن "دماء شهداء طرة": قدر مصر أن تتصدى للإرهاب وندفع ثمن ذلك

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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عادل نصار
قدم الإعلامي نشأت الديهي، التعازي لأسر ضباط الشرطة وأفراد حراسة سجن طرة، بعد تصديهم لمحاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بالسجن، الهروب من داخل طرة، حيث أسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة.

وأشار "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، إلى أن المحكوم عليهم بالإعدام الذين حاولوا الهرب وبادرت قوات التأمين في السجن بوقفهم، يعدون من التكفيرين والمتهمين في قضايا عنف وإرهاب.

وأكد الإعلامي، أن مصر تدفع ثمن مسيرة اختارتها عن وعي وقناعة، وهي أن الدولة لا يمكن أن يعيش فيها إرهابيٌ، ونلقى في سبيل ذلك عنتًا وشائعًات، وأردف: "لن نتراجع فالقضاء على الإرهاب خيار أمة، وهذا قدر مصر أن تتصدى لهذا العنف".
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