رئيس جامعة كفر الشيخ: إنشاء مستشفى الطوارئ ومركز الأورام بتكلفة 2 مليار جنيه.. صور

تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي ، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، أعمال إنشاء مستشفى الطوارئ على مساحة 4 آلاف و700متر مربع بارتفاع 9 طوابق وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالى 400 سرير، ومركز الأورام والمقام على مساحة 2200 متر بسعة 35 سريرًا وذلك للوقوف على الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعين.





جاء ذلك في حضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب





أكد رئيس الجامعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحى أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن.





وأشار دسوقي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيا مبادرات الصحة التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطن المصرى، وتحققت في هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع .





وقال رئيس الجامعة، إن التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ ومركز الأورام تبلغ حوالي 2 مليار جنيه ويتم تنفيذ الأعمال على 3 مراحل وتم التعاقد على الأجهزة الخاصة بمركز الأورام، مشيرًا إلى أن المشروعين سيقدمان خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا.



