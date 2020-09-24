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توك شو

نسخة أمريكية جديدة من «تيك توك».. أمريكا ستشتري 20% من أسهم جلوبال

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:32 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
عرضت قناة «سكاي نيوز عربية» تقريرا عن شركة «تيك توك» في الولايات المتحدة أمريكية، حيث وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترح لاتفاق مبدئي سيتيح لشركتي وولمارت وأوراكل إبرام شراكة تقنية في الولايات المتحدة مع تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة.

وأضافت «سكاي نيوز عربية» أن ذلك الإتفاق يهدف لإنشاء تطبيق جلوبال تيك توك الذي سيكون متاحا في الولايات المتحدة و المباحثات تسير في إتجاه جيد، حيث أن الشركتين الأمريكتين سوف تشتري 20% من أسهم التطبيق و شركة «ماي دانس» المالكة للتطبيق تقدر مبلغ الأسهم ب12 مليار دولار.

ووصف دونالد ترامب الصفقة بالرائعة و يريد الرئيس الامريكي التأكد من أن التطبيق لا يمس الامن الوطني الداخلي كما يزعم فقد ذا هوالسبب الرئيسي الذي جعله يمنع التطبيق داخل البلاد لذلك هناك المزيد من المحادثات للتأكد من حل تلك المشكلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهورى يهاجمون كلا من جوجل وفيسبوك وتويتر مدعين فرض تلك المواقع رقابة موجهة ضد المحافظين عبر الإنترنت، وهو أمر قد يكون لدى الحكومة الأمريكية الآن القدرة على مراقبته إذا أصبح اقتراح وزارة العدل قانونًا.

ولم يقدم البيت الأبيض سوى القليل من الأدلة على مزاعمه، التي تنكرها شركات التكنولوجيا بشدة، بينما يجادل المشرعون الديمقراطيون بأن الإدارة يجب أن تركز بدلًا من ذلك على خطاب الكراهية والتطرف والمعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات التي تنتشر بشكل فيروسي على الإنترنت.

من جانبه، أصدر وزير العدل والمدعي العام الأمريكي وليام بار، اليوم الأربعاء، بيانًا يطلب من الكونجرس توفير الحماية لمستخدمى الإنترنت فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم المادة 230 حماية كبيرة لمنصات التواصل الاجتماعى للهروب من العقاب منذ سنوات طويلة.
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