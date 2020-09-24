نسخة أمريكية جديدة من «تيك توك».. أمريكا ستشتري 20% من أسهم جلوبال

وأضافت «سكاي نيوز عربية» أن ذلك الإتفاق يهدف لإنشاء تطبيق جلوبال تيك توك الذي سيكون متاحا في الولايات المتحدة و المباحثات تسير في إتجاه جيد، حيث أن الشركتين الأمريكتين سوف تشتري 20% من أسهم التطبيق و شركة «ماي دانس» المالكة للتطبيق تقدر مبلغ الأسهم ب12 مليار دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهورى يهاجمون كلا من جوجل وفيسبوك وتويتر مدعين فرض تلك المواقع رقابة موجهة ضد المحافظين عبر الإنترنت، وهو أمر قد يكون لدى الحكومة الأمريكية الآن القدرة على مراقبته إذا أصبح اقتراح وزارة العدل قانونًا.





ولم يقدم البيت الأبيض سوى القليل من الأدلة على مزاعمه، التي تنكرها شركات التكنولوجيا بشدة، بينما يجادل المشرعون الديمقراطيون بأن الإدارة يجب أن تركز بدلًا من ذلك على خطاب الكراهية والتطرف والمعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات التي تنتشر بشكل فيروسي على الإنترنت.



