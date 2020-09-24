دراسة تكشف أعراض كورونا على الأطفال

أكدت دراسة حديثة أجريت فى كلية ألبرت أينشتاين للطب في الولايات المتحدة، ونشرتها مجلة "Science Translational Medicine"، أن استجابة الأطفال المناعية لـ فيروس كورونا تجعلهم أقل عرضة للإصابة.
لفت الدراسة إلى أن أعراض الإصابة للأطفال تكون أخف لأن جهازهم المناعي يتفاعل مع مرض كوفيد-19 بشكل يختلف عن البالغين، فهم لديهم بالفعل أجسام مضادة للفيروسات بسبب تكرار تعرضهم لنزلات البرد والإنفلونزا على عكس البالغين الذين ينشط لديهم الجهاز المناعي التكيفي، الذي يحارب الفيروس بوسائل، من بينها إنتاج الأجسام المضادة.
ووفقًا لموقع "هيلث لاين"، أظهر ارتداء القناع أنه أداة حاسمة في الحد من انتشار COVID-19 ولكن مع عودة المدارس تتساءل الكثير من الأمهات "هل طفلي بحاجة إلى قناع؟".
يجب على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة وخاصة في الحالات التي يكون فيها الابتعاد الجسدي أمر صعب.
- يجب أن يوضع قناع الوجه بشكل مريح على أنف وفم طفلك دون أي فجوات ويجب ألا يعيق قدرته على التنفس بشكل مريح بأي شكل من الأشكال.
- إذا كنت تقوم بصنع أقنعة الوجه الخاصة بك لك ولعائلتك ، فإن يوصي مركز السيطرة على الأمراض أن تكون طبقتان من القطن المنسوج بإحكام بنسبة 100٪.