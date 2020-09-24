AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كأس السوبر الأوروبي.. موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية والقناة الناقلة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
بايرن ميونخ ضد إشبيلية
بايرن ميونخ ضد إشبيلية
Advertisements
محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم، الخميس، قمة نارية بين بايرن ميونخ وإشبيلية، على ملعب بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية والقناة الناقلة:

وتقام مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1، بتعليق رؤوف خليف.

بايرن ميونخ ضد إشبيلية:

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة فرض هيمنته على أوروبا بالتتويج باللقب في مباراة اليوم وتحقيق الرباعية التاريخية " الدوري - الألماني - كأس ألمانيا- دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي".

في المقابل يطمح فريق إشبيلية بقيادة مدربه جولين لوبيتيجي في تعطيل الماكينات الألمانية ، وخطف اللقب.

ويخوض بايرن ميونخ مباراة اليوم باعتباره بطلا للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب إشبيلية باعتباره حامل لقب الدوري الأوروبي.

وتواجه كلا من بايرن ميونخ وإشبيلية بكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة في تاريخهما.

وسبق وأن ألتقى بايرن ميونخ نظيره إشبيلية في مواجهتين سابقتين، فاز في لقاء، وتعادل في آخر.

عودة الجماهير:

ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم عودة الجماهير في البطولات الأوروبية، لأول مرة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تتواصل مفاجآت دوري الأبطال.. سجل مقلق لـ مانشستر سيتي أمام ليون

الدوري الأوروبي.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية والقناة الناقلة

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليون الفرنسي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة إنتر ميلان وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

نهائي دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

اللقاء فى بودابست.. بايرن ميونخ يواجه إشبيلية على كأس السوبر الأوروبي 24 سبتمير

ترشيحاتنا

مستشار المفتي يوضح حقيقة وقوف الملائكة عند المسجد لتسجيل المبكرين لصلاة الجمعة

هل يشترط الطهارة والوضوء عند زيارة المقابر؟.. علي جمعة يجيب

أحمد بلال: رحيل فايلر عن الأهلي «مسألة وقت».. وأرفض تعيين محمد يوسف مدربا مؤقتا.. فيديو

باتشيكو في ميت عقبة.. أرقام وإحصائيات المدرب البرتغالي مع الزمالك بعد عودته

باتشيكو مديرا فنيا للزمالك.. هل يكرر البرتغالي نجاح فيريرا أم فشل إيناسيو

أخبار التوك شو.. مد فترة التصالح فى مخالفات البناء.. التنمية المحلية تحسم الجدل و أعمال شغب.. تامر أمين يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عنف طرة..فيديو

AdvertisementS

فايلر والأهلي.. الأسباب الخفية فى أزمة رحيل السويسري عن القلعة الحمراء

خليفة فايلر في الأهلي.. شوبير: عماد النحاس الأقرب ومحمد يوسف البديل

مرتضى منصور: الزمالك فريق مصري وطني وليس إسرائيليا

باتشيكو في ميت عقبة.. أرقام وإحصائيات المدرب البرتغالي مع الزمالك بعد عودته

وش السعد.. رحيل ثلاثة مدربين منذ تولي رضا عبد العال نادي طنطا

باتشيكو مديرا فنيا للزمالك.. هل يكرر البرتغالي نجاح فيريرا أم فشل إيناسيو

لقاء الفرصة الأخيرة.. تعاون "كارتيرون" يصطدم بالدحيل في دوري أبطال آسيا

أحمد بلال: رحيل فايلر عن الأهلي «مسألة وقت».. وأرفض تعيين محمد يوسف مدربا مؤقتا.. فيديو

كأس السوبر الأوروبي.. موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية والقناة الناقلة

مرتضى منصور: الزمالك فريق مصري وطني وليس إسرائيليا.. ومؤتمر صحفي لنادي بيراميدز لإعلان التعاقد مع شريف إكرامي

في ليلة عودة الجماهير.. قمة نارية بين بايرن ميونخ وإشبيلية بـ كأس السوبر الأوروبي

تذكرني بعاصفة الصحراء.. فرج عامر يعلق على مباراة سموحة ووادي دجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

سارة سلامة ومي سليم تتألقان بالفساتين البيضاء.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع