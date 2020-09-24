واد في جهنم..عضو مركز الأزهر يحذر غير المصلين

قال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن موضوع ترك الصلاة أمر خطير وحذر الله عز وجل كثيرا من تركها وقال تعالى" فويل للمصلين" موضحا أن الويل هو واد في جهنم أوعد به تارك الصلاة.





وشدد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى خلال البث المباشر لـ صدى البلد أنه يجب الصلاة لأن أول ما سيسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة.





1. راقب أوقات الصلاة: استخدم رزنامة توضّح أوقات الصلاة أو ساعة خاصة بذلك أو تطبيقًا على الجوال، أو أي طريقة أخرى لتبقى مراقبًا لأوقات الصلاة أولًا بأول.





2. انتظر الصلاة إلى الصلاة: إن السبب الأساسي لتأخير الصلاة هو الغفلة عن مواعيدها، والالتهاء أوقات الصلوات، والحل المباشر لهذه المشكلة هو تعويد نفسك على انتظار الصلوات، هذا لا يعني بالتأكيد أن تبقى جالسًا على السجادة بعد كل صلاة تنتظر الصلاة التالية، بل يعني أن تبقى متنبهًا طوال الوقت إلى كم من الوقت تبقى للأذان التالي، وأن تبقى متيقّظًا في كل لحظة إلى موقعك من اليوم ومن أوقات الصلوات الأخرى، حتى إذا اقترب وقت الأذان كنتَ على استعداد للصلاة قبل أن يؤذن.



