تفسير حلم النوم في الحمام .. تعرف على رأي المفسرين

تفسير حلم النوم في الحمام

تفسير حلم النوم في الحمام .. بداية أجمع المفسرون أن رؤية الحمام في المنام يدل على الحزن وعدم الرضا، ولكن بما ان الشخص لا يقضي الكثير من الوقت في الحمام، فهذا يعني ان الحزن قصير العمر، ومن أهم دلالات النوم في الحمام ونظرًا ان الحمام ليس مكانًا للنوم، فيدل هذا الحلم على القيام بعمل غير صالح وعلى التهرب منه واخفائه.

ويدل هذا الحلم أيضًا على السجن أي عندما تكونين أسيرة أفكارك أو مجتمعك.

تفسير حلم النوم في الحمام

ويدل حلم النوم في حمام كبير جدًا على الانشراح والفرج والأمور الميسرة.

يشير هذا الحلم أيضًا على المتاعب والتوتر والقلق الذي تعيشه.

تفسير حلم النوم في الحمام

اذا كنت متزوجة ورأيت أنك تنامين في الحمام فيدل هذا على المشاكل الزوجية التي تعاني منها .

اذا كنت حامل ورأيت النوم في الحمام فهذا يدل على ان عملية الولادة سهلة .

اذا رأيت انك خرجت من الحمام بعد تعب فيدل هذا على التخلص من الإكتئاب والمشاكل.

اذا رأيت انك تنامين في الحمام بعد مواجهة مشاكل فيدل هذا على التهرب ورفض مواجهة هذه المشاكل.

أما للفتاة العزباء فقد يدل هذا الحلم على الزواج أو الدخول في علاقة عاطفية جديدة وسعيدة وعلى التخلص من الأحزان.

اذا رأيت انك دخلت الى الحمام مع رجل غريب فيدل هذا على لقاء الشريك أو الحبيب .

إذا رأيت أن أحد من أولادك دخل الى الحمام فيدل هذا على انه واقع في مشكلة معينة ويبحث عن حل لها.

تفسير حلم النوم في الحمام

من بين مئات وآلاف أنواع الأحلام، تم تفسير حلم النوم في الحمام في بعض المراجع، وتطرّق المفسّرون الى الرسالة التي تحملها هذه الرؤية الغريبة بعض الشيء. لكن الأمر يختلف عندما يدخل عنصر النوم في الحمام الى المنام. فماذا يعني أن نحلم أننا غفونا داخل الحمام؟ وهل يحمل معاني إيجابية أم سلبية؟ ورؤية الحمام في الحلم تدل على العلاقات العاطفية غير الموفقة وغير الناجحة، كما أن بابه المغلوق يشير الى المصاعب التي يواجهها صاحب الحلم في الحياة الواقعية، أكان على الصعيد الاجتماعي أو المهني أو العاطفي. ويوضح العلماء أن قضاء الحاجة في الحمام هو إشارة الى زوال المتاعب والعوائق التي تعاني منها صاحبة الرؤية، أما بالنسبة للفتاة العزباء فهي تدل على نهاية الأحزان، وربما علاقة عاطفية ناجحة ومليئة بالفرح والحب. أما بالنسبة للنوم الداخل دورة المياه، بحسب المفسّرين ، فيمكن تلخيص معناه بما يلي:

اذا رأت المرأة نفسها أنها تنام في المرحاض، فهذا يعني أنها تقوم بعمل غير صالح في الحياة الواقعية وتخجل من فعلتها، نظرا لكون الحمام ليس مكانا للنوم

ويدل النوم داخل الحمام على السجن (ليس في المعنى الحقيقي بل في المعنى المجازي) أي عندما يكون المرء أسير أفكاره أو مجتمعه وغيرها.