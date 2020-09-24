مصرع شابين بالدقهلية إثر انقلاب سيارة بإحدى الترع



ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية من إدارة النجدة يفيد بورد بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى بإحدى الترع على طريق نوسا البحر- أجا مما أدى لمصرع شابين كانا بالسيارة وهم عاطف شوقي وزياد منصور.



انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم انتشال جثتهما ونقلهما إلى المستشفى.



فيما ساد الحزن والوجود أهالى القرية والقرى المجاورة لرحيل شابين من خيرة الشباب.



وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وتم استخراج تصريح الدفن للفقيدين.

لقى شابان مصرعهما أثر انقلاب سيارة ملاكى بإحدى الترع على طريق أجا بمحافظة الدقهلية.