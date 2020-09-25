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أخبار البلد

مسئول مبادرة حياة كريمة: جائحة كورونا ضاعفت استثمارات المرحلة الثانية .. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
مسئول مبادرة حياة
مسئول مبادرة حياة كريمة بالتنمية المحلية
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ايمان البكش - تصوير هدير عبده
أكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن جائحة كورونا أثرت في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة حيث أخرت تنفيذ المشروعات وذلك  حفاظا على صحة العمال العاملين في هذه المشروعات.

وأشار إلى أن الأزمة أثرت على معدلات الاقتصاد سواء العالمى أو الوطنى فبالتالى هناك فئات تضررت سواء فئات العمالة غير المنتظمة التى فقدت وظائفها او عمالة قل دخلها وهذا بالطبع ظهر واضحا في قرى مبادرة حياة كريمة المصنفة أكثر فقرا.

وأضاف خلال حواره لـ "صدى البلد"، ان  وزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين جميع الشركات لتفادى اثار هذة الازمة قامت  بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والصناديق الوطنية والشركاء الدوليين كبرنامج الغذاء العالمى ، لتقديم مساعدات نقدية للاسر في هذة القرى وتم بالفعل تقديم مساعدات لـ 101 قرية بقيمة 10 مليون جنية على 3 اشهر والتى ساعدت العمالة الغير منتظمة التى لم تستفيد من اى منح من الدولة من تخطى هذه الأزمة.

ونوه الى ان جائحة كورونا جعلتنا نتوسع في عدد القرى المستهدفة حيث انه تم مضاعفة التمويل الخاص بتطوير القرى في المرحلة الثانية للمبادرة حيث انه كان تتكلف 60 مليار جنيه لتطوير 1000 قرية حتى عام 2023-2024، وذلك على 5 مراحل، ففي المرحلة الاولى تم رصد حوالى 4 مليار للعمل في 143 قرية وكان مخطط في المرحلة الثانية تطوير 127 قرية ولكن نتيجة للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا تم مضاعفة الاستثمارات وزيادة عدد القرى، وبالتالي تم زيادة عدد القرى الى 375 قرية ومضاعفة الاستثمارات من 4 مليارات إلى 9.6 مليار جنيه .

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة هى مبادرة دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في 2 يناير عام 2019 والهدف منها تحسين مستوى المعيشة  في القرى الأكثر احتياجا او القرى المصنفة انها اكثر فقرا وهى التى يزيد عدد الفقر فيها عن 55 % ، وهى عادة تنتشر في 16 محافظة ويعيش بها 12.4 مليون مواطن وتستهدف تطوير 1000 قرية اكثر احتياجا على 5 مراحل.
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