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الغدر بيجري في دمهم.. مصطفى بكري يعلق على حادث سجن طرة واستشهاد 4 ضباط.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:37 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن حادث سجن طرة الذي وقع أمس، وأسفر عن استشهاد 4 ضباط بعد إحباطهم محاولة هروب 4 جبناء لا يعرفون إلا الغدر والقتل معلقا "الغدر بجرى فى دمهم وأبطالنا البواسل قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن".

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن هؤلاء الأبطال تصدوا لمحاولة فاشلة من هروب هؤلاء المساجين وأسفر عن استشهاد 4 من خيرة الرجال.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الـ 4  مساجين المحكوم عليهم بالإعدام هم ينتمون لأنصار الشريعة وداعش وخططوا للهروب لكن للأسف غدروا بالضباط والجنود.

وأشار بكري إلى أن هذا الحادث أثار استياء مشاعر المصريين ووزير الداخلية قضى اليوم داخل سجن طرة وعلى علم بكل التفاصيل وأعتقد أن رجال الشرطة أدوا دورهم داخل السجن أو خارجه ولا يستطيع أحد أن يزايد عليهم.

وقال مقدم برنامج حقائق وأسرار إن الدولة تتعامل باحترام مع جميع السجناء والتنظيمات الإرهابية لا تعرف الرحمة.
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