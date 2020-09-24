بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. 5 صور جمعت فايلر بزوجته

أثار المدير الفني للنادي الأهلى رينيه فايلر، وهو سويسري الجنسية الجدل بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أخطر مسئوليه أنه يدرس بجدية الرحيل بعد نهاية منافسات الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.
مما أدى إلى استياء مسئولي النادي الأهلي من فايلر، وذلك بسبب عدم وضوحه ومماطلته بشأن موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء.
وقال شوبير في تصريحاته عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورت، إن فايلر يريد الاستمرار في النادي الأهلي، ولكن زوجته هي التي تعارض استمراره مع النادي أو التواجد في مصر بشكل عام.
والجدير بالذكر أن زوجة المدرب السويسري لم تتواجد معه بصفة مستمرة في القاهرة، لكنها تحضر للبلاد بين الحين والآخر لرفقة زوجها.
وإليكم أبرز الصور التى جمعت فايلر رفقة زوجته داخل النادي الأهلي.