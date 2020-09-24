بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. 5 صور جمعت فايلر بزوجته

والجدير بالذكر أن زوجة المدرب السويسري لم تتواجد معه بصفة مستمرة في القاهرة، لكنها تحضر للبلاد بين الحين والآخر لرفقة زوجها.





وإليكم أبرز الصور التى جمعت فايلر رفقة زوجته داخل النادي الأهلي.



