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فن

شكوك حول خضوع كلوي كارداشيان لعملية تجميل .. صور

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:38 ص
كلوي كارداشيان
كلوي كارداشيان
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شروق ابراهيم
أطلت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان على جمهورها مجددا بصورة تغيرت فيها ملامح وجهها بشكل كبير حيث انها ليست المرة الاولى التي. نظهر فيها النجمة الامريكية بهذا الشكل..

وتساءل متابعو كلوي كارداشيان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي عن اذ كانت خضعت لعمليات  تجميل لبتدو بهذا الشكل.

كشف موقع E! News ان نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان ليست حاملا في طفلها الثاني من لاعب كرة السلة تريستان طومسون كما زعمت عدد من المواقع الاجنبية. 

ونفت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان الانباء التي انتشرت حول عودتها لحبيبها السابق ووالد ابنته لاعب كرة السلة الشهير تريستان طومسون.  

وقالت كلوي كارداشيان في تصريحات خاصة لصحيفة ديلي ميل البريطانية ان هذه الاخبار غير صحيحة ، وانها تستمع فقط برعايتها لابنتها " ترو" مع تريستان طومسون.  

وأشار مصدر إلى أن كلوي كارداشيان أعجبت كثيرا بأسلوب تعامل تريستان طومسون مع ابنتهما، لذلك قررت عودة المياه الى مجاريها بينهما.

حرصت  كلوي كارداشيان على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة ترو الثاني مع حبيبها السابق لاعب كرة السلة الشهير تريستان طومسون رغم مرور اكثر من عام ونصف على انفصالهما.

ونشرت كلوي كارداشيان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورًا من الاحتفال وهي تحمل ابنتها، ومعها تريستان طومسون وهما يطفئان شموع تورتة عيد الميلاد.



شكوك حول خضوع كلوي كارداشيان لعملية تجميل .. صور
شكوك حول خضوع كلوي كارداشيان لعملية تجميل .. صور
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