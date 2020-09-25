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ديني

وزير الأوقاف: أربع خصال إذا كن فيك تندم على ما فاتك من الدنيا.. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:37 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
بدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، بحديث النبي الذي يقول فيه "أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة".

وأضاف جمعة، في خطبته بمسجد التقوى بالبحيرة، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الكذب منقصة ومهلكة على كل حال، وإن الصدق منجاة على كل حال، منوها أن هذا ما نشاهده من جماعات الضلال الذين يبحثون ويتحرون على الكذب دائما.

وأكد أننا الآن فهمنا حديث النبي على أرض الواقع بسبب جماعات الفتنة والضلال الذين يبثون الشائعات، مشددا على ثقة المصريون في الله وأنه سبحانه سيرد كيدهم في نحورهم.

واستشهد بقوله تعالى "قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ" وقوله "إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ".
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