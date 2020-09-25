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رياضة

من أمام البحر..شاهد أحدث ظهور لـ عصام الحضري عبر إنستجرام

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورا جديدة له، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عصام  الحضري فى الصورة  من أمام البحر .

وجاءت تعليقات متابعيه كالتالى:
-السد العالى 
-بنحبك يا نجم 


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وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة لها.

وقال عصام الحضري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بعتت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوزة آجي مصر.


و أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق صعوبة عودة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي الذي انتقل إلى بيراميدز رسميا للنادي الأهلي مرة أخرى.

وقال عصام الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة "النهار": "مستحيل أن يعود رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى، قد يحدث ذلك في أندية أخرى، ولكن في الأهلي صعب للغاية أن يعود اللاعب مرة أخرى
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