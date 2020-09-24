عصام الحضري لـ جمهوره: إحنا متواضعين بدون ضعف.. وأقوياء بلا غرور

وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". نشر عصام الحضري ، حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورا جديدة له،









، أثناء ممارسته للتدريبات الرياضية الشاقة.

وظهر عصام الحضري مستعرضًا عضلاته من داخل الجيم









وعلق عصام الحضري على الصور قائلا: "نحن متواضعون بدون ضعف.. وأقوياء بلا غرور".













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وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة لها.









