شيفروليه تقرر رفع أسعار سيارات الدبابة والجامبو.. تفاصيل

وجاءت الزيادات علي شيفروليه الدبابة موديل 2021 صندوق باور من 284.200 ألف جنيه الي 286.250 ألف جنيه وثاني فئة 291.250 ألف جنيه سعرها الجديد والدبابة الكاملة ارتفع سعرها من 313.200 ألف جنيه الي 315.250 ألف جنيه.





