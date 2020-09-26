AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شيفروليه تقرر رفع أسعار سيارات الدبابة والجامبو.. تفاصيل

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:18 ص
شيفروليه بيك اب
شيفروليه بيك اب
Advertisements
اشرف عطية
قررت شركة شيفروليه، رفع أسعار السيارة شيفروليه الدبابة والجامبو اليوم في مصر والتي تأتي بمحرك 2499 سي سي بقوة 79 حصان و176 نيوتن متر عند 3900 لفة. 


وتتوفر شيفروليه الدبابة بفوانيس أمامية من الهالوجين وفوانيس شبورة ونظام فرامل  LSPV المانع لانزلاق الاطارات نتيجة كبح الفرامل في حالة عدم التحميل لأن السيارة وهي فارغة تكون خفيفة علي الطريق ويلزمها أنظمة مساعدة.

وتأتي السيارة شيفروليه الدبابة بتكييف للسيارة وطارة باور ستيرينج لتسهل علي السائق التحرك والمناوره علي الطريق وبها ايضا راديو بمشغل اسطوانات MP3+USB ومخرج للصوتAUX و سماعات بالابواب .

وجاءت الزيادات علي شيفروليه الدبابة موديل 2021 صندوق باور من 284.200 ألف جنيه الي 286.250 ألف جنيه وثاني فئة 291.250 ألف جنيه سعرها الجديد والدبابة الكاملة ارتفع سعرها من 313.200 ألف جنيه الي 315.250 ألف جنيه.

اما رابع فئة من السيارة شيفروليه الدبابة جاءت بسعر 320.250 ألف جنيه وارتفاع أسعار شيفروليه الجامبو بواقع 2000 جنيه على فئاتها المختلفة وجاءت جامبو شيفروليه 4 طن شاسيه قصير بسعر 380.200 ألف جنيه وشيفروليه جامبو شاسيه طويل بسعر 383.200 ألف جنيه وشيفروليه جامبو NKR 2.5 طن أول فئة 363.900 ألف جنيه وشيفروليه جامبو NQR 5 طن بسعر 436.100 ألف جنيه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار سيارات شيفروليه chevrolet اليوم في مصر .. صور

قائمة أسعار شيفرولية chevrolet في مصر بتحديث اليوم .. صور

أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر chevrolet captiva 2020.. صور

أسعار البطة والبومة والكريستالة والشارك أشهر سيارات ميتسوبيشي

تعرف على سعر ومواصفات السيارة شيفروليه الدبابة.. صور

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد ويل سميث.. زوجته فضحت خيانتها له مقابل 45 مليون دولار

الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و18 وفاة

مرتضى منصور يشكر طارق يحيى.. ويطالب لاعبي الزمالك ببطولة إفريقيا

موعد تسليم الأهلي درع الدوري في الملعب.. فيديو

فايلر يقترب من تدريب جينت البلجيكي بعد الرحيل عن الأهلي

محمد ابراهيم يحسم جدل رحيله عن مصر المقاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

طريقة عمل الباذنجان بالفراخ

أحدث جولة ملكية للأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل لتكلفتها |شاهد