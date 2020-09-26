شيفروليه تقرر رفع أسعار سيارات الدبابة والجامبو.. تفاصيل

قررت شركة شيفروليه، رفع أسعار السيارة شيفروليه الدبابة والجامبو اليوم في مصر والتي تأتي بمحرك 2499 سي سي بقوة 79 حصان و176 نيوتن متر عند 3900 لفة.
وتتوفر شيفروليه الدبابة بفوانيس أمامية من الهالوجين وفوانيس شبورة ونظام فرامل LSPV المانع لانزلاق الاطارات نتيجة كبح الفرامل في حالة عدم التحميل لأن السيارة وهي فارغة تكون خفيفة علي الطريق ويلزمها أنظمة مساعدة.
وتأتي السيارة شيفروليه الدبابة بتكييف للسيارة وطارة باور ستيرينج لتسهل علي السائق التحرك والمناوره علي الطريق وبها ايضا راديو بمشغل اسطوانات MP3+USB ومخرج للصوتAUX و سماعات بالابواب .
وجاءت الزيادات علي شيفروليه الدبابة موديل 2021 صندوق باور من 284.200 ألف جنيه الي 286.250 ألف جنيه وثاني فئة 291.250 ألف جنيه سعرها الجديد والدبابة الكاملة ارتفع سعرها من 313.200 ألف جنيه الي 315.250 ألف جنيه.
اما رابع فئة من السيارة شيفروليه الدبابة جاءت بسعر 320.250 ألف جنيه وارتفاع أسعار شيفروليه الجامبو بواقع 2000 جنيه على فئاتها المختلفة وجاءت جامبو شيفروليه 4 طن شاسيه قصير بسعر 380.200 ألف جنيه وشيفروليه جامبو شاسيه طويل بسعر 383.200 ألف جنيه وشيفروليه جامبو NKR 2.5 طن أول فئة 363.900 ألف جنيه وشيفروليه جامبو NQR 5 طن بسعر 436.100 ألف جنيه .