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فن

رامي جمال لعام 2020: كتر خيرك جدا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:29 ص
رامي جمال
رامي جمال
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ميرنا محمود
نشر المطرب رامي جمال صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق رامي جمال على الصورة قائلا : "٢٠٢٠، كده حلو اوي، اخلعي بقي، احب اقولك كتر خيرك جدا جدا". 


ونالت الصورة تفاعلا كبيرا من جمهور رامي جمال وكانت أبرز تعليقاتهم ما بين: "عندك حق ، ربنا يسعد ايامك ، احلي رامي ".

من ناحية أخرى كشف الفنان رامي جمال عن رغبته في تصوير أغنية "اللي مشيوا" على طريقة الفيديو كليب.

يشار إلى أن أغنية "اللي مشيوا" للفنان رامي جمال من كلمات جمال الخولي، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.

و كانت قد نشرت الفنانة "ناريمان" زوجة الفنان رامي جمال مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" .

وظهرت "ناريمان" في الفيديو وهي ترقص برفقة زوجها علي أنغام " اغنية  اوعديني"  من احدي حفلاته.


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