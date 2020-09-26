باستخدام مياه الأمطار والسيول.. شمال سيناء تستعد لزراعة القمح والشعير بالحسنة ونخل

استعدت محافظة شمال سيناء مبكرا لزراعات القمح والشعير والمحاصيل الشتوية على مياه الأمطار والسيول، حيث يجري التنسيق مع وزارة الزراعة للعمل على توفير التقاوي بنصف قيمتها للتخفيف على المزارعين ولتشجيع التوسع في الرقعة الزراعة، كما يتم توفير الميكنة الزراعية من جرارات وآلات زراعية لخدمة أراضي القمح والشعير بنصف قيمتها.





وقال المهندس عاطف عبيد مطر ، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إنه تم التنسيق مع مجلسي مدينتي الحسنة ونخل والإدارات الزراعية في وسط سيناء، لتجهيز وحرث الأراضي الزراعية وإعدادها وتهيئتها للزراعات الموسمية الشتوية، في إطار تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار و السيول المتوقعة.





وأشار عاطف مطر إلى أنه تمت زراعة 11 ألفا و145 فدانًا من القمح والشعير على مياه الأمطار خلال موسم 2019/2020 في مختلف مراكز المحافظة، موضحا أن من بين المساحات المنزرعة على مياه الأمطار 4 آلاف و428 فدانًا من القمح و6 آلاف و717 فدانًا من الشعير فى مختلف مراكز المحافظة، خاصة مركزي الحسنة ونخل.





من جانبه، قال أسامة محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم تخصيص جرار زراعي من مجلس المدينة للقيام بأعمال تجهيز الأراضي استعدادا للزراعات الموسمية الشتوية في مناطق الحمض والرويسات والمثنى.







بدوره، قال سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، إن معدات وجرارات زراعية تابعة لمجلس المدينة قامت بتجهيز الأراضي وحرثها تمهيدًا للزراعات الشتوية، خاصة البطيخ والقمح والشعير.







وأضاف أنه تتم الاستفادة من مياه السيول والأمطار التي تشهدها المنطقة في فصل الشتاء، حيث تقوم بتحقيق الاستفادة للزراعات القائمة على المياه الجوفية مثل الزيتون، إلى جانب المساعدة فى إنبات الأعشاب البرية المستخدمة كغذاء للحيوانات، ويقوم المواطنون بتخزين المياه داخل الهرابات "خزانات أرضية" للاستفادة منها طوال العام.







وتستعد المحافظة لعمل بحيرات صناعية لحجز مياه السيول إلى جانب خزانات الأرضية وسدود بتمويل من بيت الزكاة المصري.







وأكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أنه تم وضع خطة تنفيذية لمواجهة السيول وأخرى بديلة في حالات الطوارئ، وذلك من خلال التعاون بين الجهات المعنية وعلى رأسها مديريات الري والزراعة والطرق والتموين والصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم وشركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي ، إلى جانب مجالس المدن.







من جانبه، قال محمد الزيات، مدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة، إنه تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالعريش مع باقي الغرف الفرعية بمجالس المدن والمديريات والأجهزة المعنية لاستمرار التواصل بينها والمتابعة، ولتلقى أي بلاغات بخصوص الأمطار والسيول المحتملة، مؤكدًا قيام الإدارة بوضع سيناريو قبيل الأزمة وخلال الأزمة وبعد الأزمة لمجابهة أي طارئ.