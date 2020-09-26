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رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد: لا إصابة بكورونا بين الوفود المشاركة في القرعة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:26 م
حازم عبد المحسن خميس
حازم عبد المحسن خميس
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هاني حسين
قال الدكتور حازم عبد المحسن خميس  رئيس اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد 2021 في مصر، إن  استضافة مصر لمونديال اليد يمثل تحديا كبير،ا مضيفا:"  لا تستطيع دولة الإقدام  على استضافة البطولة على أراضيها في ظل أزمة كورونا ". 

وأضاف حازم عبد المحسن  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  استعدادات على أعلى مستوى لاستضافة مونديال اليد 2021".

وتابع :" وسائل الإعلام العالمية المرتبطة بكرة اليد تتحدث عن مصر واستعدادها لاستضافة كأس العالم في ظل جائحة كورونا"، مضيفا:"  لا إصابة  بـ كورونا بين الوفود المشاركة في قرعة مونديال اليد ".

 واكمل حازم عبد المحسن :"  وزيرة الصحة ووزير الشباب والرياضة قدموا الدعم لنا من أجل منع انتشار فيروس كورونا"،مضيفة:" شكلنا لجنة  من رئيس الطب الوقائي ورئيس الإسعاف ورئيس الطوارئ ورئيس المعامل ورئيس تالطب العلاجي ".

وقال:"  تم الاستعانة بالكوادر الطبية المتواجدة في اللجنة الطبية لمونديال اليد 2021 ".
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