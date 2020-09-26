رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد: لا إصابة بكورونا بين الوفود المشاركة في القرعة

قال الدكتور حازم عبد المحسن خميس رئيس اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد 2021 في مصر، إن استضافة مصر لمونديال اليد يمثل تحديا كبير،ا مضيفا:" لا تستطيع دولة الإقدام على استضافة البطولة على أراضيها في ظل أزمة كورونا ".





وأضاف حازم عبد المحسن في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" استعدادات على أعلى مستوى لاستضافة مونديال اليد 2021".





وتابع :" وسائل الإعلام العالمية المرتبطة بكرة اليد تتحدث عن مصر واستعدادها لاستضافة كأس العالم في ظل جائحة كورونا"، مضيفا:" لا إصابة بـ كورونا بين الوفود المشاركة في قرعة مونديال اليد ".





واكمل حازم عبد المحسن :" وزيرة الصحة ووزير الشباب والرياضة قدموا الدعم لنا من أجل منع انتشار فيروس كورونا"،مضيفة:" شكلنا لجنة من رئيس الطب الوقائي ورئيس الإسعاف ورئيس الطوارئ ورئيس المعامل ورئيس تالطب العلاجي ".





وقال:" تم الاستعانة بالكوادر الطبية المتواجدة في اللجنة الطبية لمونديال اليد 2021 ".