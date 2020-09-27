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ديني

علي جمعة: الإخوان اعتبروا أنفسهم من الصحابة وحاولوا قتلي وأنا ذاهب للصلاة.. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:51 ص
علي جمعة: الإخوان
علي جمعة: الإخوان أطلقوا على أنفسهم الصحابة وحاولوا قتلي
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن حسن البنا كان بداية فساد الإخوان الذي نراه اليوم من فوضى التنظيم هو نتيجة ما انحرف به حسن البنا في أربعينيات القرن الماضي.

وأضاف، جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الإخوان قتلوا بعضهم بعضا، وسبوا دين الله وأطلقوا على أنفسهم صحابة رسول الله زورا وبهتانا.

وأشار إلى أن هذا التنظيم يحرض الناس دائما على ارتكاب العنف والقتل، منوها أنهم حاولوا قتلي بتسعين طلقة ولكن الله خيبهم وهم على بعد خمسة متر، حتى أن القاضي تعجب منهم.

وذكر أنه كان وقتها مرتديا الزي الازهري وراح يخطب الجمعة، قائلا "ازاي الناس دي تحلل قتل مسلم رايح يصلي".

وأكد أن الإمام مالك قال برأبه عن الفتن "ظل يشوم ولا فتنة تدوم".

كان الإعلامى إبراهيم عيسى، قال إنه بتأمل بنود لائحة جماعة الإخوان الإرهابية، التى كتبها حسن البنا، وبتأمل مسارها وأنشطتها وتواجدها، ومصادر تمويلها السرية، تتأكد أن الجماعة كانت تريد من البداية وضع الإسلام فى مواجهة الوطن. 

وتابع عيسى خلال تقديم برنامج "أصل الجماعة" الذي يذاع على قناة "أون"، قائلا:" بالنسبة لجماعة الإخوان الإرهابية فأنه لا وطن..نعم الاسلام هو الوطن مش الدين".

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