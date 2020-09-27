سقوط ضابطي شرطة مزيفين يستوليان على متعلقات أهالي روض الفرج

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على شخصين لانتحالهما صفة رجال شرطة واستيقاف المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم بروض الفرج .









فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة روض الفرج من ضبط شخصين، وبحوزتهما (طبنجة صوت - مبلغ مالى) حال قيامهما باستيقاف وتفتيش إثنين من المواطنين بدائرة القسم والاستيلاء منهما على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما عقب إيهامهما بأنهما رجال شرطة .



