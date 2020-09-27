AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سقوط ضابطي شرطة مزيفين يستوليان على متعلقات أهالي روض الفرج

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
المتهمين
المتهمين
Advertisements
كتب محمد صبرى
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على شخصين لانتحالهما صفة رجال شرطة واستيقاف المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم بروض الفرج .

اقرأ أيضًا :

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة روض الفرج من ضبط شخصين، وبحوزتهما (طبنجة صوت - مبلغ مالى) حال قيامهما باستيقاف وتفتيش إثنين من المواطنين بدائرة القسم والاستيلاء منهما على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما عقب إيهامهما بأنهما رجال شرطة .

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة , وأقر أحدهما بحيازته للطبنجة المضبوطة بحوزته بقصد إنتحال صفة رجل شرطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط رجال شرطة مزيفين تخصصوا فى النصب على المواطنين بالقاهرة

سقوط رجل شرطة مزيف يسرق المواطنين بالمطرية

حبس سائق انتحل صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين بالمطرية

ترشيحاتنا

هل لبس الثوب الأسود فترة طويلة حزنا على الميت حرام؟

قائد سيارة يدهس تمساحًا أثناء جولة في حديقة سفاري.. شاهد ما حدث

المصرية للتكرير: مجمع التكسير الهيدروجيني أكبر مشروع في أفريقيا.. فيديو

الهيئة الهندسية تستعرض الإنجازات في مشروعات قطاع الطرق.. فيديو

الشرطة الأمريكية تعثر على مخبأ سري أسفل مترو أنفاق نيويورك.. صور

شركة تعرض رشوة 2 مليون جنيه على التعليم لحفظ ملفات فساد.. والوزارة تبلغ الرقابة الإدارية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين زيت الزيتون والزيت النباتي.. وأيهما أفضل للصحة

عن مسلسل ابنة السفير .. أنجين اكيورك ونسليهان أتاغول أفضل ممثل وممثلة في تركيا

أسعار موديلات نيسان 2020 في مصر.. صور