مطرز وشراشيب.. روجينا تجذب الأنظار بإطلالة سواريه





وحرصت الفنانة روجينا على الظهور بإطلالة سوارية جديدة، حيث جذبت الأنظار بفستان باللون الفضي قصير فوق الركبة، بتصميم الشراشيب والتطريز على الفستان بالكامل من تصميم سامو هجرس.





كما زينت رقبتها بجزء من الفستان المطرز باللون الفضي، أما عن منطقة الصدر فكانت القماش شيفون باللون البيج.





وتركت روجينا خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف مما كشفت عن جمالها الجذاب.





وبرزت ملامحها بالمكياج الصارخ، ففضلت أن تضع اللون البني في الشفاه، مع الألوان الترابية على الوجنتين وأعلى العين كآيشادو.





وتتميز الفنانة روجينا بالأناقة في اختيار المجوهرات، فارتدت الخاتم متسوط الحجم مع الأقراط في الأذن، وساعة انيقة في اليد.





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