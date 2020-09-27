سفير المجر: شيخ الأزهر قامة دينية عالمية.. وخطاباته ينصت لها الجميع

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، السفير أندراسن ايمركوفاكش، سفير المجر بالقاهرة.









وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يضطلع بدور محوري في نشر سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله، وقد سعى الأزهر بكل جهده إلى نشر الصورة الصحيحة للإسلام عالميًّا، وقطعنا شوطًا طويلًا مع المؤسسات الدينية العالمية مثل الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي في طريق ترسيخ ثقافة التعايش السلمي والاندماج والسلام، مؤكدًا أن حل أزمات العالم المعاصرة يستوجب العودة إلى الدين.







