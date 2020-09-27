AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

سفير المجر: شيخ الأزهر قامة دينية عالمية.. وخطاباته ينصت لها الجميع

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:26 م
سفير المجر وشيخ الأزهر
سفير المجر وشيخ الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، السفير أندراسن ايمركوفاكش، سفير المجر بالقاهرة.


وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يضطلع بدور محوري في نشر سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله، وقد سعى الأزهر بكل جهده إلى نشر الصورة الصحيحة للإسلام عالميًّا، وقطعنا شوطًا طويلًا مع المؤسسات الدينية العالمية مثل الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي في طريق ترسيخ ثقافة التعايش السلمي والاندماج والسلام، مؤكدًا أن حل أزمات العالم المعاصرة يستوجب العودة إلى الدين.


من جانبه، عبر سفير المجر عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، ونقل تحيات رئيس الوزراء المجري إلى فضيلته، مضيفًا أن المجر تسعى إلى رفع مستوى التعاون والعلاقات مع مصر بما بين البلدين من علاقات تاريخية، وأنه تابع باعتزاز جهود شيخ الأزهر في دعم السلام العالمي ونشر الصورة الحقيقية للإسلام، وإظهار إمكانية لقاء أتباع الديانات على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الذي يخدم البشرية، مؤكدًا أن خطابات شيخ الأزهر ينصت لها الجميع لأنه قيمة وقامة دينية عالمية كبرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمام الأكبر يستقبل السفير الروسي ويرحب برفع مستوى التعاون العلمي وتدريب الأئمة

كبار علماء السنة بالصومال: نسير على خطى الأزهر في نشر سماحة الإسلام

الإمام الأكبر يستقبل سفير مصر في جنوب أفريقيا

الإمام الأكبر لـ وزير خارجية أرمينيا: الأزهر بصدد إطلاق برنامج تعليمي متكامل للتعريف بالإسلام

ترشيحاتنا

حصريًا.. محمد رمضان يعلن عن استضافته في لقاء على التليفزيون

احذروا الشتاء .. السيسي: يجب مراجعة جاهزية مستشفيات التأمين الصحي والحميات للموجة الثانية

دراسة تكشف سبب تعرض كبار السن لعدوى كورونا

حكم عمل وديعة من الصدقات ووقف أرباحها للفقراء

شاهد.. سمية الخشاب تثير إعجاب متابعيها بصور لها على شاطئ البحر

إعلان لرئيس أذربيجان عن الهجوم المضاد ضد أرمينيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخيرا اطلقت .. شاهد | كيف احتفلت سيدة مصرية بانفصالها عن زوجها

دراسة تكشف سبب تعرض كبار السن لعدوى كورونا

في ذكرى الإعلان عن فك رموز حجر رشيد: كشف غموضه استغرق 23 عاما.. وشامبليون فقد الوعي بعد حل اللغز